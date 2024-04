Furia y Catalina sacaron los trapitos al sol: “Cuando yo te necesité vos no estuviste”

Catalina Gorostidi y Furia Scaglione había formado un vínculo de amistad muy fuerte pero tras el ingreso de Alfa a la casa de Gran Hermano la relación entre ambas se fue desgastando hasta romperse.

Luego de protagonizar varios cruces, las participantes tuvieron una charla íntima y aprovecharon a sacar los trapitos al sol.

“Vos no te das cuenta que con tal de jugar te chu… todo un hue… pero está bien es tu juego”, le dijo Catalina a Furia. “Yo nunca te votaría”, le respondió ella. “Y yo nunca te votaría a vos”, agregó la médica.

“Entonces qué me decís que estoy jugando”, señaló Furia. “Vos me esperaste a mí y después cuando pudiste me la diste por atrás”, sentenció Catalina.

“No te voté nunca y discúlpame pero yo de vos nunca hablé mal en la casa, si yo tengo que discutir, las cosas te las digo en la cara. ¿A ver contame todas las cosas que te dicen que digo?”, expresó Furia. “Que el repechaje se tiene que ir, que Catalina al 9009”, enumeró la médica.

“Vos no sos del repechaje, vos sos de la tregua, te lo dije 40 veces flaca”, le explicó Juliana y Catalina le preguntó si no había hecho una seña con la letra C. “Cree lo que quieras. Yo Juliana jamás voy a votar a Catalina. El único problema que tenemos se llama Alfa”, contestó ella y agregó: “Yo mal de vos no hablé, si te están quemando la cabeza problema mío no es. Me hacen sentir que soy protagonista de este programa”.

“Vos te crees protagonista”, sentenció Cata. “Yo debo llamar la atención por mi físico”, manifestó Furia. “No tiene nada que ver tu físico, nadie te discrimina. Menos yo que siempre estuve con vos”, le respondió la médica.

“Ese tema de la discriminación pasó desde el primer mes. Yo sé todas las cosas que pasé acá y no las paso más. Yo ya la viví acá adentro y a las 48 horas me quería ir”, expresó Furia. “Ya sé, y ahí estuve yo con vos pero cuando yo te necesité vos no estuviste”, le recriminó Cata.

“Tenías cuatrocientos monos alrededor”, se excusó Furia. “No importa, ¿quién era mi amiga acá?”, señaló la médica antes de abandonar el cuarto.

