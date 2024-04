Gobierno ratifica que no homologará la paritaria de Camioneros y se agudiza el conflicto

El dirigente del sindicato, Pablo Moyano, advirtió que "Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país".

“La homologación no es un acto automático, como plantea (Pablo) Moyano. El Estado tiene una función que cumplir que es garantizar el orden público. Esto es, que no se afecten derechos de terceros a los cuales se les va a imponer este convenio si se homologa”, señalaron fuentes oficiales a este medio.

Las entidades que presentaron impugnaciones son la Cámara de Transporte de Santiago del Estero (CATSE), la Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas de Córdoba (CEDAC) y la Unión Propietarios de Camioneros (UPROCAM) San Juan.

En el área que dirige Sandra Pettovello consideran que “Con su paro, el sindicalista Pablo Moyano perjudicará a todos los argentinos para presionar en obtener un dictamen favorable para él. Esto es violentar el estado de Derecho”.

Agregan que “creemos en un Argentina sin violencia, donde las instituciones funcionan, como están funcionando, y no hay “aprietes” ni dirigentes que por la fuerza busquen doblegar al otro y mucho menos al Estado”.

Una medida de fuerza sería "Ilegítima"

Y advierten que “Si la medida de fuerza se lleva adelante, la consideraremos “ilegítima”. Le pedimos a Moyano que se mantenga dentro del marco de la Ley, la gente votó un cambio profundo, ahora las reglas se cumplen y nadie está por encima de la ley…por más poderoso que se crea algún sindicalista”.

En el mismo sentido, este viernes el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que la paritaria del gremio de camioneros "no será homologada por el Gobierno". "No vamos a homologar eso, obvio que no, porque la paritaria tiene que tener una lógica", aseguró el titular del Palacio de Hacienda.

Argumentó que "Las paritarias son libres, pero la Secretaría de Trabajo funciona como regulador tiene que homologarlas. ¿Por qué homologar algo que no tiene ningún sentido? Sería generarse un problema propio".

La paritaria de camioneros acordó un aumento del 25% para el sueldo de marzo y 20% en abril.

Caputo afirmó que solo se van a homologar acuerdos "que parezcan razonables". Explicó que"Si él homologa un 25% de aumento en febrero cuando la inflación fue 13%, si homologa un 20% en marzo cuando la inflación va a ser 10%, el próximo que venga te va a pedir un 30% en abril y un 40% en mayo". Y remató señalando que la decisión de negarle el aumento pactado a los camioneros forma parte de un "equilibrio general".

"Hay que dar algo razonable y compatible. Eso es parte del equilibrio general. Si yo empiezo a homologar cualquier cosa, entramos en una carrera nominal, como le pasó al Gobierno anterior. Esto tiene que tener una lógica, un punto o dos por encima de la expectativa de inflación está bien, pero 15 puntos arriba no tienen ningún sentido", dijo Caputo.

Esta semana, Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio, amenazó con un paro general por las demoras en la firma. El hijo de Hugo Moyano sostuvo que "Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país".

El dirigente camionero sostuvo que el ministro Caputo habría ordenado congelar esa paritaria para no dejar un caso testigo de un porcentaje alto de mejora salarial. “Tanto que hablan de la libertad, ¿qué carajo tienen que meterse Caputo, (el jefe de Gabinete Nicolás) Posse o el presidente (Javier Milei) en un acuerdo entre privados?”, preguntó el dirigente camionero.