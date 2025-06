Un Ovni visto sobre la Antártida

La foto del extraño aparato volador fue considerada como auténtica y renovó en cierta manera la vieja polémica de que hay una base de platillos voladores en el sr del continente y especialmente en la Antártida. Nuevas teorías y afirmaciones surgieron en los últimos años para afirmar que en la Antártida hay bases alienígenas, que están a salvo de la mirada del mundo exterior protegidas por una inexpugnable barrera de hielos eternos, pero que últimamente con los inesperado y violentos cambios climáticos, están desentrañando lentamente muchos secretos. Treinta investigadores chilenos y ocho británicos fueron salvados por helicópteros de la Armada Chilena, mientras que otros aparatos de la Armada Argentina, también acudieron para salvar la vida de catorce científicos argentinos, cuyas vidas estaban en serio peligro. Hirvientes aguas bordeaban la isla coronada de hielo. Jamás había ocurrido nada semejantes desde hace 120 años, Pero los observadores ya anunciaron que algo así pasaría, cuando vieron que geysers en ebullición comenzaron a surgir desde el centro del lago. Esa mañana, toneladas de ceniza y rocas saltaron por el aire y toneladas de lava incandescente se deslizaron al fondo de la cuenca lacustre.

Las fuerzas desatadas originaron cuantiosos daños en las bases meteorológicas chilenas y argentinas, que habían sido construídas a un elevado nivel. La isla Decepción sirvió durante mucho tiempo como punto de referencia para exploradores y bases científicas. Su nombre lo recibió a causa del aspecto desolado de sus costas, donde fue imposible hallar puerto de abrigo. Su paso a la primera plana de los periódicos mundiales fue en esa época, cuando la Armada Argentina hizo pública una declaración confirmando el informe de que objetos voladores no identificados habían sido vistos merodeando el cielo de la Antártida. “El 3 de julio de 1965 fue visto seguido y fotografiado en la base científica argentina de la isla Decepción, un gigantesco objeto volador de forma lenticular. El teniente jefe de la base, Daniel Perissé, confirmó por radio que un gran Ovni estuvo sobrevolando la base alternativamente y lego maniobró a tremendas velocidades y desapareció. Mientras era seguido por un teodolito y observado a través de los binoculares, el extraño objeto causó grandes interferencias en los bariómetros usados para medir el campo magnético del planeta y quedó registrado en las cintas magnetográficas. Un miembro de la base científica chilena sacó fotografías por medio del teodolito,”

Las fuerzas armadas argentinas dieron su testimonio y a partir de allí se desencadenaron una serie de hechos que superaron a la ficción. Recién pasados algunos días, el ministro de Defensa chileno confirmó las palabras de Perissé. “Un objeto volador grande, desconocido, muy similar a los llamados Ovnis, apareció en la isla Decepción y causó una serie de perturbaciones electromagnéticas a bordo del transporte de la Armada Chilena “Punta Médanos”, en el Océano Antártico. Las agujas de las brújulas a bordo del navío se comportaron de manera fantástica desde el preciso momento en que la extraña nave apareció sobre sus cabezas. Las agujas dejaron de apuntar repentinamente el rumbo que seguía el barco y señalaron directamente hacia el extraño objeto, pese a que el mismo se hallaba a más de una milla de distancia. El Comandante en Jefe de la Base Antártica Chilena, Mario Barrera, dio al mundo una viva descripción del suceso, a través de una conexión dúplex con el continente. Sus palabras, grabadas para siempre, no dejaron lugar a dudas. El objeto estaba allí, era tangible y real, no se trataba de alguna alucinación y los testigos fueron muchos para que este extraño acontecimiento se pudiera acallar. Los que siempre dicen que no hay una información oficial de los Ovnis, allí tienen una, nada menos que la del comandante en jefe de la Armada Chilena, que reconoció abiertamente la presencia alienígena.

Impactante testimonio.

“Sería un disparate –dijo- afirmar que lo que hemos visto era un platillo similar a los que aparecen en las películas de ciencia ficción. Lo que avistamos fue algo real, un objeto sólido que se movía a increíbles velocidades, ejecutaba maniobras increíbles, emitía una luz verdosa y causaba interferencias a los instrumentos electromagéticos de la base argentina, situada junto a la nuestra en la pequeña isla. Iba volando bastante bajo y zigzagueando. Quedó suspendido en el cielo después de ejecutar una de sus maniobras, permaneciendo inmóvil durante unos 20 minutos para luego alejarse a gran velocidad. Nosotros observamos dicho objeto a través de potentes binoculares. No creo que pudiera tratarse de una nave de fabricación terrestre.”

La erupción de la isla Decepción cayó como una bomba en el mundo científico, nada se supo o se sabe qué es lo que habría causado la imprevista erupción. Las fuerzas armadas de dos países en el mundo, avalaron por primera vez en la historia, la presencia del perturbador ingenio volante en los helados cielos del cono sur del continente. Es imposible negar la presencia alienígena allí, cuando hay numerosos testimonios de los integrantes de las bases argentina y chilena, además de fotografías que respaldan que efectivamente un extraño objeto volante sobrevoló toda la zona, hay una foto tomada desde un barco, donde se ve la erupción volcánica y sobre ella, la presencia enigmática de un extraño objeto de forma oval, el 4 de diciembre de 1967. La foto, inédita en la Argentina, es la prueba más estremecedora y evidente de que “algo” está pasando en medio de los hielos eternos del continente blanco. Quizás la respuesta de qué está pasando en la Antártida, hay una teoría que afirma que estos extraños discos voladores tendrían su base en la Antártida, por ser un lugar inaccesible para los seres humanos y donde no pueden ser detectados. Quizás la respuesta al misterio de los Ovnis nos llegue desde las desoladas planicies del casquete polar, en el campo de las teorías y suposiciones, todo puede ser. Hasta que se compruebe lo contrario.