El Ministerio de Educación descartó la eliminación de la repitencia en Corrientes

En los últimos días, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que a partir del año que viene se suprimirá la repitencia en la escuela secundaria y a partir del año que viene se implementará un sistema de acreditación por materias. En Corrientes no se aplicará esta medida y fue confirmada por la Ministra de Educación, Práxedes López.

El espacio curricular continuará como hasta entonces en las escuelas de Corrientes, en pos de garantizar la permanencia y el egreso de todos los niños y jóvenes en la educación obligatoria.

A raíz del anuncio del gobierno bonaerense por la eliminación de la repitencia que plantea la aprobación por materia (no por año como hasta entonces). La titular de la cartera de Educación fue consultada por medios locales y negó que se aplique este sistema en Corrientes.

“No lo tenemos ni siquiera pensado, porque es un esfuerzo de nuestros estudiantes. Sabemos que la repitencia a veces no resuelve la situación del alumno, porque se debe resolver antes, dentro de las instituciones”, indicó la Ministra de Educación de Corrientes, Práxedes López, a Radio Sudamericana.

Para suplir el déficit académico en la provincia, lanzarán nuevos programas para fomentar la lectura comprensiva en los estudiantes correntinos.

“Hemos mejorado indicadores qué es lo que nosotros necesitamos a nuestros alumnos que sepan leer y escribir. Matemáticas también nos sorprendió gratamente de los indicadores que superamos la lengua”, comentó al mismo medio la Ministra de Educación.

Entre los cambios anunciados por el gobierno bonaerense, el más destacado de ellos, es la eliminación de la repitencia por lo que la aprobación ya no será por año, sino por materia. Por lo tanto el estudiante no deberá recursar las asignaturas que tenía aprobadas y tendrá que intensificar los saberes de aquellas que no logró aprobar. La cursada pasará a ser cuatrimestral y se deberá aprobar con 7 ambos segmentos del año.

Las modificaciones del Régimen Académico se votaron el jueves pasado por unanimidad en la reunión del Consejo General de Cultura y Educación.

(VT)