Charo bogarín y bailarines del Colón

Se presenta en Resistencia “Sumaj Pachamama”, un homenaje a la mujer y la Madre Tierra


 

Por El Litoral

Viernes, 22 de noviembre de 2024 a las 17:11

El domingo 1 de diciembre, a las 20 en el Teatro Guido Miranda de Resistencia, la artista Charo Bogarín con producción y dirección de Matías Santos, presentarán "Sumaj Pachamama" un viaje introspectivo hacia el origen de la vida y nuestras raíces que en la sintonía teatral compartirán con artistas del Teatro Colón.
El espectáculo dirigido por Santos, sintoniza a bailarines del Teatro Colón junto a La Charo, en experiencia visual y emocional.
"Sumaj Pachamama surge de los tiempos actuales, en los que la mujer ha tomado un rol más protagónico en nuestra sociedad. Una obra en la que se desea representar a todas las mujeres de este suelo a través de la figura mítica de la Madre Tierra (Pachamama), evocando para ello a lenguas originarias y nuestras voces ancestrales, intentando revindicar los valores femeninos, sus luchas atávicas y sus búsquedas incansables desde el amor", reflejó el sitio especializado alternativateatral.com
La Charo y su música, "nos guiarán en este viaje introspectivo hacia el origen de la vida y de nosotros mismos", señalaron.
 

