Ale Marasso conmemora su primer disco Siesta y presenta Sesiones en Vivo

Ale Marasso está de celebración. El guitarrista, compositor y cantante correntino se presentará este jueves 25 de julio, a partir de las 22, en el Espacio Mariño. Allí evocará la aparición de su primer disco solista Siesta publicado hace 10 años. Para el festejo contará con la participación de Los Camalotes, sus compañeros musiqueros que lo acompañaron en aquella ocasión. En la velada, además, presentará las canciones que conforman su reciente EP Sesiones en Vivo.

Así el show tendrá dos partes muy marcadas donde también el músico repasará algunas de las canciones de sus otros discos y algunos temas inéditos.

"La primera parte del show va a ser un festejo, una ceremonia muy íntima con amigos y músicos. Siesta es mi primer disco solista. Es muy significativo de todo lo que generó en mi carrera, mi modesta carrera musical. Entonces ameritaba un festejo y se dio la situación de poder convocar al baterista original de Los Camalotes que es de Guido Lovato. Otras personas me van a ayudar a llevar adelante la música" le adelantó Ale Marasso al diario El Litoral.

Durante la velada el músico correntino además presentará su reciente EP Sesiones en Vivo grabado en estudio ECO con una nueva banda.

"La segunda parte del show se va a enfocar más en mi repertorio más reciente. Allí se involucran los temas de este último disco Sesiones en Vivo. Además habrá otros temas inéditos. También algunos de mi disco El Eco de los patios. El que hice con Tomás Mutio, La Buena Luz. Así habrá un mínimo recorrido por distintos momentos. Vamos a empezar medio folk y vamos a terminar más rocker si se quiere" anticipó.

Para el recital de este jueves, en la primera parte, al músico correntino lo acompañarán: Guido Lovato (batería), Tomás Mutio (teclado y guitarra), Tomi Courtis (bajo), Julián Scofano (guitarra eléctrica), Juanma Tannuri (percusión) e Ianis (percusión).

Mientras que en el complemento la banda la conformarán: Ian Avalos (bateria), Ianis (bajo), Tomi Courtis (teclados), Tebi González (guitarra eléctrica). Invitados: Tomi Mutio y Tomi Barrios.



Y como parte del menú para un jueves distinto, el espectáculo se va a registrar en audio y video. "Es una producción 100% mía, donde trabajo con toda mi gente, con con todos mis equipos. Y eso hace que el gran desafío sea llegar a horario, por así decirlo y que esté todo impecable. Siento mucha adrenalina al hacer eso. Es un modo 'operando' que tengo así. No solo por tocar y la cuestión musical que me fascina y compartir con mis amigos músicos. De hecho toco con muy buenos músicos, son increíbles y potencian mucho la música que hago y lo que nos une, en realidad, es el amor a la música, más allá de que en este caso sean mis temas los que se tocan. La amistad y el amor a la música nos terminó uniendo. Y lo hacemos por dos mangos porque no ganamos plata. Hay mucha adrenalina en toda la cuestión escénica del compartir. También como productor hay mucha adrenalina en la previa" reconoció el músico correntino.