Buenos Aires celebra el tango en cada rincón

El mes de agosto en Buenos Aires estará completamente dominado por la pasión del tango, con una serie de actividades que celebrarán el icónico ritmo en todas sus facetas. La ciudad, reconocida por la Unesco como el sitio de origen del tango, conmemorará este reconocimiento con una vasta programación que involucra al Ministerio de Cultura porteño y numerosos espacios emblemáticos.

Uno de los eventos más destacados será el Tango BA Festival y Mundial, que se llevará a cabo del 14 al 27 de agosto. Durante estas dos semanas, se ofrecerá una amplia gama de actividades incluyendo conciertos, milongas y espectáculos especiales. Desde los principales salones de baile hasta los bares históricos y casas de tango, cada rincón de la ciudad contribuirá a la experiencia.

Se podrá disfrutar de actividades en espacios emblemáticos como la Usina del Arte, el Centro Cultural San Martín, y el Teatro Colón.