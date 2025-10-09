El Espacio Mariño retoma el ciclo de Cine Debate

El Espacio Mariño informa que vuelve el ciclo de Cine Debate con la proyección de una obra ganadora de múltiples premios. El evento será el lunes 13 de octubre a las 21.

En su edificio de calle Santa Fe 847, en el marco del ciclo “Obras del cine internacional” se estrenará en el Espacio Mariño el film indio “La luz que imaginamos”, dirigida por Payal Kapadia.

La pieza cuenta con delicadeza la vida mujeres enfrentadas a la hostilidad de una sociedad conservadora.

Obtuvo el Gran Premio del Jurado en Cannes y galardones en San Sebastián, Críticos de New York, Los Ángeles, Gotham Independent, Chicago y nominaciones al primer premio en numerosos festivales del mundo.

Sinopsis

Prabha es una enfermera cuya rutina se ve alterada por la llegada de su marido, que trabaja en Alemania, mientras su joven compañera de piso Anu intenta encontrar un lugar en la ciudad para intimar con su novio. Un viaje a una ciudad costera les permite encontrar un espacio para que sus deseos se manifiesten.