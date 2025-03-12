¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

RESISTENCIA, CHACO

Ciclo de cine gratuito en el Centro Cultural Nordeste

El próximo jueves se proyectará una obra de Viggo Mortensen a partir de las 19.30

Por El Litoral

Miércoles, 12 de marzo de 2025 a las 12:48

El Centro Cultural Nordeste (CCN) invita a la comunidad al ciclo de cine gratuito, a realizarse este jueves 13 de marzo en la sede de Arturo Illia al 355, de Resistencia.

La función arranca a las 19.30 y se proyectará la película “Hasta el fin del mundo” (2023), del director Viggo Mortensen.

Como todos los años, el CCN organiza ciclos temáticos de películas y documentales, orientados al entretenimiento, la formación y la crítica. En el “Mes de la mujer”, las películas se orientarán a films biográficos, comedias y dramas donde se aborda la figura de la mujer en un rol protagónico de la trama.

“Hasta el fin del mundo” es un drama western. Vivienne Le Coudy, una mujer tremendamente independiente, se embarca en una relación con un inmigrante danés llamado Holger Olsen. Después de conocer a Olsen en San Francisco, Vivienne accede a viajar con él a su casa, cerca del tranquilo pueblo de Elk Flats, donde comienzan una vida juntos. Sin embargo, la Guerra Civil los separa, dejando a Vivienne sola en un lugar controlado por el poderoso ranchero Alfred Jeffries y su violento y descarriado hijo, Weston.

En el reparto se destacan Vicky Krieps, Viggo Mortensen, Solly McLeod, Garret Dillahunt, Danny Huston, W. Earl Brown, Shane Graham, Rafael Plana, Colin Morgan y Ray McKinnon.

Las otras películas programadas para el mes de marzo son las siguientes: “Hermosa venganza” (2020), el 20/03, y “La habitación de al lado” (2024), el 27/03.

