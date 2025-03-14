En el ex RI9: se realizará la 4ta edición de "Memoria Cautiva"

En el mes de la memoria, la verdad y la justicia, se llevará a cabo el próximo sábado 22 la cuarta edición de Memoria Cautiva: Teatro por la Identidad en el ex Regimiento de Infantería N° 9 de la ciudad de Corrientes.

El evento tiene como objetivo promover el encuentro, el intercambio y la reflexión en torno a la memoria histórica, la identidad, la verdad y la justicia, en un espacio como es el Espacio de Memoria Regimiento Infantería Nº9, donde se detuvieron, torturaron y desaparecieron a un centenar de ex presos políticos y se produjeron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar argentina.

La apertura del ciclo es organizado por "Marabunta, Cultura Accesible" y tendrá su lugar en el RI9, un sitio de gran carga histórica ubicado en la intersección de la Avenida 3 de abril y la Costanera.

A partir de las 19:30, se dará inicio a una jornada que promete ser profundamente conmovedora y significativa, con una programación que abarca diversas propuestas teatrales, todas con una fuerte impronta reflexiva y emotiva sobre nuestra historia reciente.



PROGRAMA DE LA JORNADA:

19.30 hs: Apertura

20 hs: Musiquita para Recordar, con Nadia Quintana y Nicolás Arena. Para las infancias.

20.30 hs: Ymproyeré. Grupo de improvisación coordinado por Lourdes Alegre Borsini.

21.30hs: Etiopia. Obra de teatro de coproducción del grupo Borde y Vagamundos, con dirección de Lucas García.

22.30hs Entrega de plantas nativas para seguir Plantando Memoria.

La semana seguirá con funciones en el Centro de Rehabilitación "Valentín Haüy" para Ciegos y Disminuidos Visuales, en la Unidad Penal N° 3 Pelletier, en el CESPA N° 8 del Barrio Laguna Seca.

El sábado 29 de marzo a las 19hs en la la Asociación Civil Juan XXIII (Malvinas Argentinas 1135), se realizará el cierre con la obra Etiopia, y charla luego de la función. Esta actividad es libre y gratuita.