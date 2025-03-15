Corrientes fortalece lazos comerciales con operadores turísticos de Brasil

El Gobierno de Corrientes dio a conocer este sábado que organiza una presentación de la pesca deportiva como el destino turismo en San Pablo, Brasil.

La pesca deportiva en Corrientes se consolida como una de las principales actividades económicas de la Provincia, generando empleo directo e indirecto, así como importantes ingresos. Con el objetivo de potenciar este sector, el Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Turismo, organiza una presentación del destino seguida de rondas de negocios con operadores turísticos de Brasil.

El evento se llevará a cabo el 19 de marzo a las 9:30 horas en la sede del Banco de la Nación Argentina en San Pablo, Brasil.

Esta iniciativa, coordinada con el Consulado Argentino en San Pablo, está dirigida a operadores especializados en pesca deportiva de Corrientes, quienes viajarán exclusivamente para establecer contactos con sus pares brasileños.

Durante la presentación, el equipo técnico del Ministerio de Turismo destacará el potencial de Corrientes como uno de los principales centros pesqueros de la región del Litoral. Además, una docena de prestadores de servicios locales complementarán la propuesta, ofreciendo una visión integral de la experiencia turística que dispone la provincia.

Este tipo de misiones comerciales forma parte de las acciones estratégicas del Gobierno provincial para promover el turismo y fortalecer la economía local. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Hacienda, a cargo del doctor Patricio Carando, y se enmarca en un convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Este esfuerzo conjunto busca fortalecer a Corrientes como un destino turístico de referencia a nivel nacional e internacional, aprovechando su riqueza natural y su oferta en pesca deportiva.

La pesca deportiva es un segmento turístico de alto valor agregado, que atrae a visitantes de diversas partes del mundo, especialmente de Brasil, un mercado clave por su cercanía y afinidad cultural. Esta misión comercial representa una oportunidad única para fortalecer los lazos con operadores turísticos brasileños, ampliar la red de contactos y promover el intercambio de experiencias y servicios. Además, permite a los prestadores correntinos mostrar la diversidad y calidad de sus ofertas, consolidando a Corrientes como un destino preferencial para los amantes de la pesca.

La delegación que participará en el evento estará integrada por referentes de las localidades de Paso de la Patria, Esquina, Goya, Yahapé, Ituzaingó, Itá Ibaté e Itatí, quienes representarán la riqueza y diversidad de la pesca deportiva en la Provincia. Su presencia refuerza el compromiso de Corrientes con el desarrollo turístico y económico, promoviendo un modelo sostenible y colaborativo.