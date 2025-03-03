Última noche de la fiesta de momo: orden de ingreso de comparsas y agrupaciones

La empresa organizadora de los Carnavales de Corrientes anunció cómo será el orden de ingreso para este lunes de las comparsas y agrupaciones musicales.

Durante el viernes y sábado el desfile iniciará a las 22 en el corsódromo Nolo Alías.

El viernes la apertura estará a cargo de Sambanda, seguida por Samba Show y Arandú Beleza.

A la mitad de la noche será el turno de Samba Total, a continuación vendrán Copacabana y Imperio Bahiano.

Para cerrar la noche del viernes entrarán Ara Berá, Kamandukahia y Sapucay.

Además, la organización informó que se agotaron todas las localidades para la última noche de la edición 2025.

Escrutinio final

El club de Regatas Corrientes será donde se realizará el escrutinio final este martes desde las 14. Se anunciará a la ganadora provincial, el Duelo de Baterías, la mejor en el Show de Comparsas y los premios de los Carnavales Correntinos.