¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Descacharrado mural Gustavo Valdés
Descacharrado mural Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Carnavales 2025

Última noche de la fiesta de momo: orden de ingreso de comparsas y agrupaciones

Está todo listo para el desfile final, en tanto que este martes se realizará el escrutinio en el Club Regatas de Corrientes.

Por El Litoral

Lunes, 03 de marzo de 2025 a las 19:06

La empresa organizadora de los Carnavales de Corrientes anunció cómo será el orden de ingreso para este lunes de las comparsas y agrupaciones musicales.

Durante el viernes y sábado el desfile iniciará a las 22  en el corsódromo Nolo Alías.

El viernes la apertura estará a cargo de Sambanda, seguida por Samba Show y Arandú Beleza.

A la mitad de la noche será el turno de Samba Total, a continuación vendrán Copacabana y Imperio Bahiano.

Para cerrar la noche del viernes entrarán Ara Berá, Kamandukahia y Sapucay.

Además, la organización informó que se agotaron todas las localidades para la última noche de la edición 2025.

Escrutinio final

El club de Regatas Corrientes  será donde se realizará el escrutinio final este martes desde las 14. Se anunciará a la ganadora provincial, el Duelo de Baterías, la mejor en el Show de Comparsas y los premios de los Carnavales Correntinos.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD