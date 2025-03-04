Inician las inscripciones para los talleres del Centro Cultural Universitario

Desde el Centro Cultural Universitario de la UNNE, comunican que el próximo 7 de marzo, comienzan las inscripciones en los distintos talleres artísticos que ofrecen todos los años.

Quienes estén interesados deben anotarse de manera presencial en la sede que se encuentra por Córdoba 794 desde las 8:30 a 13 y desde las 16 a 20.

Talleres de tango, de danzas folclóricas, cursos de ensamble musical, taller de arte objetual y de escritura narrativa, poética están dentro de la agenda culturalde este ciclo 2025. También proponen clases de cortometrajes y teatro.

Cada curso tendrá un pago único anual de $50.000 o dos cuotas de $30.000 abonando la primera en principios de este mes y la segunda en junio. Estudiantes de la UNNE podrán cursar los talleres de manera gratuita. No obstante, deberán presentar certificado de alumno regular y DNI a la hora de inscribirse.

