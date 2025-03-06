La Orquesta Sinfónica brindará un concierto de música latinoamericana

En el marco del Día internacional de la mujer, el Instituto de Cultura invita a un concierto de música gratuita que lo realizará la Orquesta Sinfónica de la Provincia. Será el 9 de marzo a las 20 en el Museo de Ciencias Naturales Amado Bonpland por avenida Costanera General San Martín 100. Si llegase a llover, el evento se suspenderá para el día domingo.
La temática será latinoamericana y, bajo la dirección de Andrea Fusco, busca recorrer a través de la música los distintos países con sus ritmos característicos, aromas y colores.
El programa incluirá obras como: “Vuelo y danza en la montaña”, de la compositora uruguaya-argentina Adriana Isabel Figueroa Mañas, quien tiene varios premios nacionales e internacionales.
Con entrada sin costo, el evento invita al público a reflexionar, sentir y celebrar el papel de la mujer en la música y a disfrutar de una noche de excelencia.
PROGRAMA
Concierto Día de la Mujer
- Adriana Isabel Figueroa Maña
Vuelo y danza en la montaña - estreno local- (8)’
- Alberto Nepomuceno
Scherzo - estreno local-
- Jorge Martínez. Orquestación Vicente Bianchi Alarcón
La rosa y el clavel – Estreno local
- Demetrio Ortiz. Arr kike Alvarez
Recuerdos de Ypacarai
- José asunción Flores. VO: Kike Alvarez
Gallito cantor
- Cesar Guerra Peixe
Mourao- estreno local-
- Arturo Marquez
Danzon N° 2
- Adelmaro Romero
Fuga con pajarillo
- Zequinha Abreu y Aloysio Olivera.
Tico Tico