¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Policía de Corrientes Parada Pucheta Gustavo Valdés
Policía de Corrientes Parada Pucheta Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Por el día de la Mujer

La Orquesta Sinfónica brindará un concierto de música latinoamericana

Invitan al público a reflexionar, sentir y celebrar el papel de la mujer en la música y a disfrutar de una noche de excelencia.

Por El Litoral

Jueves, 06 de marzo de 2025 a las 12:13

En el marco del Día internacional de la mujer, el Instituto de Cultura invita a un concierto de música gratuita que lo realizará la Orquesta Sinfónica de la Provincia. Será el 9 de marzo a las 20 en el Museo de Ciencias Naturales Amado Bonpland por avenida Costanera General San Martín 100. Si llegase a llover, el evento se suspenderá para el día domingo.
La temática será latinoamericana y, bajo la dirección de Andrea Fusco, busca recorrer a través de la música los distintos países con sus ritmos característicos, aromas y colores. 
El programa incluirá obras como: “Vuelo y danza en la montaña”, de la compositora uruguaya-argentina Adriana Isabel Figueroa Mañas, quien tiene varios premios nacionales e internacionales.

Con entrada sin costo, el evento invita al público a reflexionar, sentir y celebrar el papel de la mujer en la música y a disfrutar de una noche de excelencia.

 

 

PROGRAMA

Concierto Día de la Mujer

-       Adriana Isabel Figueroa Maña

 

Vuelo y danza en la montaña - estreno local- (8)’

 

-           Alberto Nepomuceno

 

Scherzo - estreno local-

 

-       Jorge Martínez. Orquestación Vicente Bianchi Alarcón

 

La rosa y el clavel – Estreno local

 

-           Demetrio Ortiz. Arr kike Alvarez

 

Recuerdos de Ypacarai

 

-           José asunción Flores. VO: Kike Alvarez

 

Gallito cantor

 

-           Cesar Guerra Peixe

 

Mourao- estreno local-

 

-           Arturo Marquez

 

Danzon N° 2

 

-           Adelmaro Romero

 

Fuga con pajarillo

 

-           Zequinha Abreu y Aloysio Olivera.

 

Tico Tico

 
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD