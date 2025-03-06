La Orquesta Sinfónica brindará un concierto de música latinoamericana

En el marco del Día internacional de la mujer, el Instituto de Cultura invita a un concierto de música gratuita que lo realizará la Orquesta Sinfónica de la Provincia. Será el 9 de marzo a las 20 en el Museo de Ciencias Naturales Amado Bonpland por avenida Costanera General San Martín 100. Si llegase a llover, el evento se suspenderá para el día domingo.

La temática será latinoamericana y, bajo la dirección de Andrea Fusco, busca recorrer a través de la música los distintos países con sus ritmos característicos, aromas y colores.

El programa incluirá obras como: “Vuelo y danza en la montaña”, de la compositora uruguaya-argentina Adriana Isabel Figueroa Mañas, quien tiene varios premios nacionales e internacionales.

Con entrada sin costo, el evento invita al público a reflexionar, sentir y celebrar el papel de la mujer en la música y a disfrutar de una noche de excelencia.

PROGRAMA

Concierto Día de la Mujer

- Adriana Isabel Figueroa Maña

Vuelo y danza en la montaña - estreno local- (8)’

- Alberto Nepomuceno

Scherzo - estreno local-

- Jorge Martínez. Orquestación Vicente Bianchi Alarcón

La rosa y el clavel – Estreno local

- Demetrio Ortiz. Arr kike Alvarez

Recuerdos de Ypacarai

- José asunción Flores. VO: Kike Alvarez

Gallito cantor

- Cesar Guerra Peixe

Mourao- estreno local-

- Arturo Marquez

Danzon N° 2

- Adelmaro Romero

Fuga con pajarillo

- Zequinha Abreu y Aloysio Olivera.

Tico Tico



