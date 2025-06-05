Con fecha confirmada, lanzan la convocatoria para participar de la Feria del Libro

El Instituto de Cultura anunció este lunes la apertura de convocatorias al sector editorial y presentación de novedades editoriales para la 15° Feria Provincial del Libro, que este año se llevará a cabo del lunes 7 al miércoles 16 de julio.

Las mismas están dirigidas a escritoras y escritores del territorio provincial, librerías, editoriales y tienen por fecha de cierre el viernes 27 de junio.

Para presentaciones en feria de Novedades Editoriales 2024/2025, las personas interesadas deberán aplicar al formulario: https://forms.gle/GAjxa6tZjhzuSFN78

Para stands editoriales en feria, los interesados deberán aplicar al formulario disponible en el siguiente link: https://forms.gle/B93Y4GfLKfZgzYJj8

Autoeditados

Para escritoras y escritores autoeditados que deseen comercializar sus libros en el stand del Instituto de Cultura de Corrientes (ICC), podrán acercar hasta cinco (5) ejemplares al área de Bibliotecas del ICC, ubicado en el Museo de Bellas Artes Provincial Dr. Juan Ramón Vidal, San Juan 634, de lunes a viernes de 7 a 13.

Para más información, comunicarse al mail: [email protected]