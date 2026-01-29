Carnavales de Corrientes: así será la forma de pago en el corsódromo

A días del inicio del Carnaval de Corrientes, la empresa organizadora informó este jueves cómo será la forma de pago para las noches de la edición 2026 en el corsódromo Nolo Alías.

Las compras dentro del predio tendrán un sólo método de pago a través de esta tarjeta recargable. La finalidad es facilitar los pagos.

El plástico puede conseguirse en el Shopping Centenario (avenida Raúl Alfonsín 3525) de lunes a sábados de 13 a 21 y en el corsódromo durante todas las noches de carnaval.

La empresa indicó que se aceptan todos los medios pagos para adquirir la tarjeta.

Por otro lado, quienes posean la tarjeta del año pasado son válidas y se pueden recargar saldo para usarla en esta edición.

Compra de entradas

Las entradas para las noches de carnaval se pueden adquirir por diferentes medios: