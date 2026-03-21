Ana María Gutnisky celebró sus 102 años en Buenos Aires

Ana María Gutnisky cumplió 102 años y los festejó en la Ciudad de Buenos Aires. Es reconocida por su amplia trayectoria de varias décadas relacionada con la música y la representación artística.

Hija de Samuel Gutnisky y Alicia Newark, celebró la fecha con notable lucidez y buena postura, destacando su vitalidad a esta edad.

En su hogar, recibió el saludo de parientes y amigos de Buenos Aires y Corrientes, quienes la hicieron sentir querida y acompañada en lo que fue un día especial. La celebración se convirtió en un momento de encuentro en el que se dio reconocimiento a su vida.