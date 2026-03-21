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Tenis de mesa

Anita Romero logró la medalla de bronce en el Sudamericano

La correntina se quedó con el tercer puesto en doble femenino U11 representando a la Argentina en Asunción. 

Por El Litoral

Sabado, 21 de marzo de 2026 a las 19:20

La joven correntina de 10 años, Anita Romero, consiguió la medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano U11 y U13 de Tenis de Mesa que se realizó en Asunción, Paraguay.

Romero participó en la categoría U11 en las modalidades de single femenino, dobles mixtos, equipo femenino y en doble femenino, esta última donde junto con Zoe Hilarion de Santa Cruz lograron el 3° puesto para darle una medalla más al país. 

La dupla argentina le ganó en la primera ronda a la pareja boliviana 3-1, mientras que en cuartos de final se cargó a la venezolana por 3-1. Ya en semifinales cayeron ante la pareja peruana Kcombt-Paredes por 3-0, quienes a la postre serían campeonas. 

En single compitió en el Grupo 9, donde venció a la paraguaya Ibañez, y luego cayó con Paredes y con la ecuatoriana Ortega, despidiéndose en primera fase.

En dobles mixtos hizo dupla con Enzo Fernández, donde cayeron en primera ronda con los paraguayos Brizuela-Vargas por 3-2.

En equipos femeninos jugó con Zoe Hilaron, Aitana Bibbo y Oriana Alvarado. Allí vencieron a Ecuador y a Perú, mientras que cayeron con Venezuela, avanzando como segundas de zona a los 16° en donde cayeron con el equipo chileno. 

Romero había recibido la convocatoria para integrar la Selección Argentina a fines del 2025 por su gran desempeño en la temporada. En el 2026 ya jugó para el país en el WTT Youth Contender en Buenos Aires, y ahora lo hizo en el Campeonato Sudamericano. 

De este modo, la joven promesa del tenis de mesa correntino y argentino logró sumar una medalla para el país, un importante roce a nivel internacional y una experiencia inolvidable de cara a su futuro. 

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