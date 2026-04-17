La Peña de la Ciudad inicia su temporada 2026 con artistas locales y espíritu popular

La Municipalidad de Corrientes confirmó el regreso de la tradicional Peña de la Ciudad, que se realizará este sábado desde las 18:30 en el parque Mitre, con acceso libre y gratuito.

El encuentro marcará el esperado regreso de este espacio cultural que, con el paso del tiempo, se consolidó como uno de los puntos de reunión más convocantes para compartir música, danza y tradiciones litoraleñas en un ambiente familiar.

En esta oportunidad, la grilla artística estará integrada por el Ballet 7 Corrientes, Los Caminantes del Chamamé, Braian Acevedo y su conjunto, Las Melli Trangoni, Conjunto San Antonio, Los Gemelos Vallejos, Los Hermanos Escalante y Los del Paraná, entre otros exponentes del cancionero chamamecero.

El coordinador del espacio, Raúl Báez, destacó la importancia de este regreso y señaló que “las expectativas son muchas porque es una movida necesaria para la gente de los barrios y de toda la ciudad, que ha encontrado en la Peña un lugar para compartir amistad, tradición y disfrutar de un espectáculo sano y accesible”.

Asimismo, confirmó que en esta nueva etapa la actividad se desarrollará en el parque Mitre -en cercanías de la pista de skate- y, tras esta primera presentación, continuará todos los domingos en el mismo lugar y horario.

Báez remarcó además el valor cultural y turístico de la propuesta: “La Peña de la Ciudad es una verdadera bandera cultural chamamecera y también un ícono para quienes visitan Corrientes porque permite disfrutar tanto de artistas emergentes como consagrados, además del espectáculo del baile”.