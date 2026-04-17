¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Luciano Pereyra Ministerio de Salud Unne
Luciano Pereyra Ministerio de Salud Unne
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

La Peña de la Ciudad inicia su temporada 2026 con artistas locales y espíritu popular

Con una destacada grilla y acceso gratuito, la propuesta municipal tendrá lugar este sábado por la tarde-noche en el parque Mitre.

Por El Litoral

Viernes, 17 de abril de 2026 a las 18:38

La Municipalidad de Corrientes confirmó el regreso de la tradicional Peña de la Ciudad, que se realizará este sábado desde las 18:30 en el parque Mitre, con acceso libre y gratuito.

El encuentro marcará el esperado regreso de este espacio cultural que, con el paso del tiempo, se consolidó como uno de los puntos de reunión más convocantes para compartir música, danza y tradiciones litoraleñas en un ambiente familiar.

En esta oportunidad, la grilla artística estará integrada por el Ballet 7 Corrientes, Los Caminantes del Chamamé, Braian Acevedo y su conjunto, Las Melli Trangoni, Conjunto San Antonio, Los Gemelos Vallejos, Los Hermanos Escalante y Los del Paraná, entre otros exponentes del cancionero chamamecero.

El coordinador del espacio, Raúl Báez, destacó la importancia de este regreso y señaló que “las expectativas son muchas porque es una movida necesaria para la gente de los barrios y de toda la ciudad, que ha encontrado en la Peña un lugar para compartir amistad, tradición y disfrutar de un espectáculo sano y accesible”.

Asimismo, confirmó que en esta nueva etapa la actividad se desarrollará en el parque Mitre -en cercanías de la pista de skate- y, tras esta primera presentación, continuará todos los domingos en el mismo lugar y horario.

Báez remarcó además el valor cultural y turístico de la propuesta: “La Peña de la Ciudad es una verdadera bandera cultural chamamecera y también un ícono para quienes visitan Corrientes porque permite disfrutar tanto de artistas emergentes como consagrados, además del espectáculo del baile”.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD