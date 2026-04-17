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Kicillof en España

El gobernador bonaerense participará a Movilización Global Progresista.

Por El Litoral

Viernes, 17 de abril de 2026 a las 18:16

“No estoy recorriendo España como candidato”, insistió el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en su primer día en Madrid.
Kicillof aterrizó en la capital española con una agenda intensa antes de viajar este viernes a Barcelona, donde participará en la Movilización Global Progresista (MGP), un foro que promete arremeter contra la “ola reaccionaria de la ultraderecha”, como la define el anfitrión del encuentro, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez.
El encuentro se prolongará hasta la tarde del sábado 18, en el que se escucharán las opiniones de líderes de izquierda de más de 15 países.
El jueves, Kicillof visitó a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, con la que se intercambiaron libros de regalo.
Díaz es la cara más visible del partido Sumar

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