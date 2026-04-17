Millonaria subasta de bienes secuestrados a los delincuentes en Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe subastó bienes incautados al delito por un valor de $1.500 millones, entre los cuales se encontraba un avión. y una camioneta de alta gama. Se trató de la quinta subasta de este tipo organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) y el acto estuvo encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro.

El evento se realizó en el Salón Metropolitano de Rosario y participaron 5.411 personas de 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se inscribieron para pujar por 150 lotes.

El lote más caro fue el N° 3, el cual incluía un avión de $70.000.000, mientras que el vehículo más valioso fue una Toyota SW4 por $59.000.000. El total de lo subastado fue de $1.564.070.000.

En el acto, Pullaro dio la bienvenida “a la subasta de bienes más grande de la Argentina” y remarcó que “en la provincia de Santa Fe se persigue el delito, se encarcela a los delincuentes y se les quitan los bienes para que esos recursos vuelvan a las víctimas y a las instituciones".

Por su parte, el secretario de Gestión de Registros santafesino, Matías Figueroa Escauriza, señaló: “Queremos que tengan la oportunidad de hacer negocios, y que todo lo que se venda contribuya a debilitar a las organizaciones criminales que tanto daño causaron en la provincia. Estamos demostrando que no hay impunidad para nadie”.