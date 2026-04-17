Adorni, investigado pero con blindaje político y reaparición en redes

En medio de un nuevo escándalo por transferencias bancarias y mientras la Justicia lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a mostrarse activo en la gestión y en redes sociales, donde aprovechó la oportunidad para chicanear al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por un viaje oficial a España.

En la Mesa Politica del Gobierno, ordenada por Karina Milei, el jefe de Gabinete orientó un encuentro destinado a avanzar en la definición de los próximos proyectos que serán enviados al Congreso Nacional y delinear la estrategia parlamentaria.

Durante la reunión, además de repasar el estado de avance de las iniciativas ya presentadas y analizar sus particularidades, se resolvió enviar -este mismo viernes- la modificación a la Ley de Salud Mental y la Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez.

Fuera de lo oficial,.el funcionario volvió a utilizar su perfil de X durante la madrugada de este viernes, luego de un período en el que se limitó casi exclusivamente a difundir su habitual "resumen de la semana" del Gobierno. Con el respaldo político de los hermanos Milei, Adorni se envalentó y retomó su clásico estilo ácido en redes para confrontar con la oposición.

"El no cambió el espejo del baño. Fin", publicó Adorni en la mencionada red social, al responder el mensaje de un usuario anónimo, cuyo nombre de fantasía es "lorem ipsum". Este último criticaba la cobertura mediática del escándalo que rodea al jefe de Gabinete publicando un flyer en el que incluye la lista de la comitiva de funcionarios y colaboradores que habría llevado Kicillof a su gira por España.

La chicana del ministro coordinador responde a que la Justicia incluyó en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito las refacciones que realizó en el departamento que compró en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.

La chicana hacia Kicillof no es casual, ya que los trolls oficialistas salieron al cruce del gobernador bonaerense por haber afirmado durante una entrevista con la agencia de noticias EFE que la política exterior de Milei es un "papelón" y una "vergüenza".