San Lorenzo derrotó a Capri y sigue firme en el NEA

San Lorenzo de Monte Caseros sacó adelante un partido complicado, venció como local a Capri de Misiones 70 a 60 y se mantiene al tope en las posiciones de la Conferencia NEA de la Liga Federal de Básquetbol.

Juan Frigerio fue el goleador de la noche con 23 puntos en el local, y Juan Del Bue anotó 15 para los misioneros.

El inicio fue favorable a la visita, que se adelantó 5-0, pero rápidamente San Lorenzo respondió desde su identidad: defensa agresiva, robos y juego en transición para firmar un parcial de 8-0. En ese pasaje, Frigerio comenzó a marcar diferencias. CAPRI reaccionó ajustando en defensa y encontrando eficacia en el tiro exterior con Jerez y Pettinaroli, quienes lideraron un parcial de 13-1 para cerrar el primer cuarto arriba 19-16.

En el segundo período, San Lorenzo encontró respuestas desde el banco: Bottaro, Cutrona y Osuna aportaron intensidad y soluciones ofensivas. El local recuperó el control, logró una máxima de 10 puntos y se fue al descanso arriba 34-26.

El tercer cuarto mantuvo la intensidad. CAPRI volvió mejor, con Jerez como eje ofensivo, logrando incluso pasar al frente. Sin embargo, San Lorenzo logró sostenerse pese al desgaste físico, cerrando el parcial 53-51.

En el último cuarto, el juego fue físico y parejo. CAPRI encontró en Del Bue una referencia clara, pero San Lorenzo tuvo respuestas en los momentos decisivos. Un triple de Samaniego y luego Frigerio, con jugadas clave, sentenciaron el partido. San Lorenzo cerró el juego 70-60 en un triunfo trabajado y de gran mérito.

En los próximos partidos, San Lorenzo será local el miércoles 22 de abril ante Regatas de Resistencia, luego visitará a Hindú el domingo 26 y a Córdoba en la capitla correntina el lunes 27.

San Lorenzo está al tope de las posiciones con 17 puntos, producto de 8 triunfos y 1 derrota.