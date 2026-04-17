En River hay una duda y Boca tiene el equipo confirmado

Las lesiones complicaron a los entrenadores Eduardo Coudet y Claudio Úbeda para definir las formaciones titulares para el superclásico del domingo. En River se mantiene la incógnita para conocer el nombre del reemplazante para Fausto Vera, en Boca, Leandro Brey ingresará por Agustín Marchesín.

Fausto Vera quedó descartado tras sufrir un esguince de grado 2 en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha durante el triunfo ante Carabobo.

El mediocampista, pieza clave en el esquema de Eduardo Coudet, estará fuera al menos dos semanas y obliga al entrenador a rearmar el eje del equipo en un partido determinante frente a Boca.

Vera había sido titular en casi todos los encuentros del ciclo y cumplía un rol central en la estructura: ordenaba la presión, conectaba líneas y se sumaba a la salida desde el fondo. Su ausencia deja un vacío difícil de reemplazar y abre una disputa entre Kevin Castaño, Giuliano Galoppo y el correntino Juan Cruz Meza.

El juvenil oriundo de Caá Catí, de 18 años fue titular en el último partido y completó los 90 minutos con una actuación sólida. Incluso fue probado como mediocampista central en los entrenamientos, lo que le otorga una ventaja en la consideración. Su falta de experiencia es el principal interrogante, aunque su actualidad lo posiciona como una alternativa concreta.

Además, el entrenador mantiene otra duda en ataque: Ian Subiabre o Kendry Páez para acompañar a Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

River formaría con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza o Castaño o Galoppo, Tomás Galván, Subiabre o Páez; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Por su parte, Boca tiene prácticamente definido el equipo para el Superclásico del próximo domingo ante River, con una sola modificación obligada respecto de la formación que viene de consolidarse en las últimas semanas.

El entrenador Claudio Úbeda apuesta por sostener la base que le dio resultados, en un contexto poco habitual en la previa de este tipo de partidos: sin misterios ni grandes incógnitas.

La única variante estará en el arco. La lesión de Agustín Marchesín, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tendrá una recuperación prolongada, abre la puerta para el ingreso de Leandro Brey.

El joven arquero tendrá así su debut absoluto en un Superclásico, en un escenario exigente como el Monumental.

El rendimiento colectivo y la respuesta individual de los titulares inclinan la balanza hacia la continuidad, pese al desgaste físico que implicó el compromiso internacional de entresemana.

Úbeda mantiene una postura clara: sostener la estructura y confiar en los jugadores que vienen mostrando regularidad. Incluso ante la cercanía del Superclásico, el entrenador no planea introducir variantes por rotación, más allá de que siempre deja abierta la posibilidad de algún ajuste de último momento.

Uno de los focos también está puesto en Exequiel Zeballos, quien ya se recuperó de su lesión y sumó minutos recientemente. Sin embargo, todo indica que no será titular. El propio entrenador fue cauto sobre su situación y dejó entrever que buscará llevarlo de manera progresiva, por lo que su ingreso podría darse desde el banco en el segundo tiempo.

Boca formaría con: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.