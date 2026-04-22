Presentan ArteCo 2026, la feria de arte contemporáneo que busca batir récords en Corrientes

En el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno se presentará este viernes oficialmente la octava edición de ArteCo 2026, la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes que ya transita su octava edición consecutiva.

El acto, encabezado por el gobernador Juan Pablo Valdés y la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, servirá para revelar la programación y los proyectos seleccionados para la feria, que se desarrollará del 21 al 24 de mayo en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes.

Una edición con récords y renovación

Bajo la curaduría de Marcelo Dansey, ArteCo 2026 apuesta a un diálogo entre el mercado, el museo y la experimentación artística. Un dato que destaca el crecimiento de la feria es el volumen de su convocatoria: este año se alcanzó un récord de postulaciones, con la particularidad de que cerca del 60% de los participantes son nuevos, lo que garantiza una renovación profunda en el mapa de voces y miradas regionales.

La feria no solo busca la visibilización, sino también la profesionalización y comercialización del arte producido en el NEA. Además de la exhibición de obras, el programa incorporará reflexiones sobre memoria, patrimonio y nuevas materialidades vinculadas al territorio.

Proyección internacional y propuestas interdisciplinarias

Uno de los puntos fuertes de esta edición será su carácter federal e internacional. Durante el lanzamiento se confirmará la participación de galerías invitadas de Paraguay, como Galería Poporé, El Cántaro y Galería BGM, junto a referentes provenientes de Brasil y diversas provincias argentinas.

Asimismo, la experiencia del público se verá enriquecida por propuestas que trascienden el formato tradicional de galería:

ArteSo: Espacio dedicado a propuestas audiovisuales.

Festival Play: Festival de videoarte que se integra al programa oficial.

Organizada por el Gobierno de Corrientes, ArteCo se consolida como una plataforma de circulación de saberes que pone en valor la identidad del Nordeste, fomentando un mercado de arte vivo y con fuerte arraigo en la cultura local.