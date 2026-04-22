Discapacidad: advierten que el nuevo proyecto "es un cachetazo con una maldad nunca vista"

En diálogo con "O sea... digamos", la referente nacional de discapacidad, Marcela Kriskovich, denunció que el nuevo proyecto de ley impulsado por el Gobierno Nacional es un "atentado" contra la Ley de Emergencia vigente. "Nunca en mi vida vi una gestión con tanta crueldad y falta de humanización", sentenció la especialista con 30 años de trayectoria.

Kriskovich explicó que el proyecto, titulado "contra el fraude", impone un reempadronamiento masivo que colapsará el sistema. "Están poniendo a todos en la misma bolsa. No estamos en contra de las auditorías, pero esto va a traer una masa de bajas terrible porque no todos pueden costear estudios médicos de alto costo", alertó.

El costo de la exclusión

La referente brindó cifras alarmantes sobre lo que cuesta hoy sostener un tratamiento sin cobertura:

Medicamentos específicos: entre 700 y 800 mil pesos.

Maestra integradora: el módulo asciende a $434.421,88 .

Tratamientos interdisciplinarios: el costo total para una familia puede superar el millón y medio de pesos mensual.

"¿Qué padre puede pagar eso? Las obras sociales ya no aceptan a personas con discapacidad porque las consideran un gasto", denunció. Además, criticó la intención de eliminar el nomenclador nacional, lo que permitiría que cada obra social fije montos arbitrarios, nivelando la calidad de atención "hacia abajo".

Críticas a la gestión y la inclusión laboral

Kriskovich no ahorró críticas hacia los funcionarios nacionales, señalando una profunda "falta de idoneidad". "Pueden ser médicos, pero no conocen el terreno. No saben cuánto tiene que recorrer un vecino del interior para llegar a un centro de día", afirmó. También cuestionó la postura de legisladores locales por no interiorizarse en la problemática antes de presentar proyectos que vulneran derechos.

Asimismo, advirtió que la nueva normativa frena la inclusión laboral al declarar incompatible la pensión con el trabajo formal. "Es una locura. Muchos jóvenes sordos o con discapacidades intelectuales son universitarios preparados, pero el sistema los empuja a la informalidad", explicó.

Movilización en Corrientes

Ante este escenario, Kriskovich convocó a toda la sociedad correntina a manifestarse este miércoles 22 de abril. "Pedimos que nos acompañen a las 20:00 en la Plaza 25 de Mayo, frente a Casa de Gobierno. La discapacidad puede afectar a cualquiera y hoy nuestro colectivo viene muy golpeado", expresó.

La marcha busca visibilizar no solo el rechazo al proyecto de ley, sino también la deuda histórica del programa Incluir Salud y PAMI, que mantiene a instituciones como el Cotolengo Don Orione y el IPEC en una situación financiera desesperante. "El profesional va a trabajar igual por vocación, pero la impotencia es total", concluyó.