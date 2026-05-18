En tenor Sergio Casco llega al Teatro Vera con su nuevo show aniversario

El destacado tenor correntino Sergio Casco celebrará tres décadas de historia musical con el espectáculo “Dedicato a tè”. La cita será el próximo viernes 3 de julio en el Teatro Oficial Juan de Vera, donde el artista recorrerá su trayectoria junto a la Orquesta Sinfónica de la Provincia y la Fundación Incanto, en una noche que promete elegancia y emoción.

Tres décadas de excelencia lírica

El espectáculo, presentado por la Fundación Incanto, es mucho más que un concierto; es un viaje musical por los 30 años de carrera de Sergio Casco.

El tenor, reconocido internacionalmente con premios como el “Rolando Nicolosi” en Roma, ha sabido fusionar la rigurosidad del canto lírico con la calidez del pop lírico y el repertorio popular universal.

Una puesta en escena monumental

Para este aniversario, se ha diseñado una estructura de tres bloques secuenciados que reflejan las distintas etapas e influencias del artista.

La propuesta busca ofrecer una experiencia sensorial única, apoyada en un despliegue artístico de primer nivel que incluye:

Orquesta Sinfónica de la Provincia : acompañará los pasajes más intensos del repertorio.

Coral Corrientes : sumará la potencia vocal necesaria para una gala de esta magnitud.

Banda en vivo y artistas invitados: aportarán diversidad de estilos y momentos compartidos sobre el escenario.

Trayectoria con sello correntino

Casco ha llevado el nombre de Corrientes a escenarios de todo el mundo, interpretando desde complejas arias de ópera hasta baladas románticas universales.

Con “Dedicato a tè”, el artista busca trascender lo formal para conectar emocionalmente con el público que lo ha acompañado desde sus inicios en la formación lírica.

Información sobre entradas y acceso

El evento tendrá lugar el viernes 3 de julio a las 21.30.