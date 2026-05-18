Gobernador Martínez: Valeria Pérez asumió la intendencia y continuará el mandato

Tras el fallecimiento del intendente Gerardo Roque Pérez, la viceintendenta Valeria Pérez asumió formalmente al frente del Municipio de Gobernador Martínez y confirmó que completará el mandato hasta 2029, tal como establece la Carta Orgánica local.

La nueva jefa comunal explicó que la continuidad institucional está contemplada en el artículo 192 de la Carta Orgánica Municipal, que determina que, ante casos de muerte, renuncia o impedimento definitivo del intendente, el viceintendente debe asumir las funciones hasta la finalización del período de gobierno.

“Las funciones son desempeñadas por el viceintendente municipal. Por eso hice el acto de asunción y asumí la intendencia”, señaló en diálogo con Hoja de Ruta.

Pérez, abogada y dirigente del Partido Liberal, integraba la gestión anterior como secretaria de Gobierno y aseguró que dará continuidad a los proyectos ya iniciados junto al exintendente.

“Ya teníamos una agenda de trabajo encaminada con el gobernador y distintos proyectos que veníamos gestionando desde el año pasado”, sostuvo.

Entre las principales prioridades de la gestión mencionó la salud pública, el acompañamiento a instituciones educativas y las obras de infraestructura vial y urbana. “Lo que más demanda tenemos es salud y educación”, afirmó.

Actualmente, la localidad cuenta con un Centro Integrador Comunitario, atención médica, enfermería y ambulancia, aunque la intendenta reconoció que uno de los reclamos más urgentes es la incorporación de una nueva unidad sanitaria para traslados hacia Goya, principal centro de derivación médica de la zona.

En paralelo, destacó las obras de mantenimiento y mejora vial sobre las rutas provinciales 19 y 27, fundamentales para la conectividad de la microrregión del río Santa Lucía y para el sector productivo. “La ruta 27 necesitaba mantenimiento urgente. Hubo muchísimos accidentes y esta obra va a solucionar gran parte del problema”, expresó.

Gobernador Martínez tiene cerca de 10 mil habitantes entre la zona urbana y rural, y gran parte de su economía depende de la producción frutihortícola. Según indicó Pérez, el sector atraviesa actualmente dificultades vinculadas a los precios y la rentabilidad. “La mayoría de la población vive directa o indirectamente de la producción frutihortícola”, explicó.

Sobre el difícil momento personal y político que atraviesa la comunidad tras la muerte del jefe comunal, la intendenta señaló: “No es solamente la parte política, también lo sentimos desde lo familiar porque él era mi tío”.