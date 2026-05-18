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ITUZAINGÓ

Un hombre murió tras ser apuñalado en una pelea en Corrientes: hay un detenido

Ocurrió durante la tarde del domingo. Pese al esfuerzo médico, la víctima no sobrevivió a las heridas.

Por El Litoral

Lunes, 18 de mayo de 2026 a las 10:19

La localidad de Ituzaingó se vio sacudida este domingo por un grave hecho. Un hombre murió luego de ser herido con un arma blanca en plena vía pública. La Policía de Corrientes rápidamente y logró la aprehensión del presunto autor.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.30 del domingo 17 de mayo, en las inmediaciones de las calles Francisco López y Bolívar, dentro del barrio Paraná.

Por causas que aún son materia de investigación, se produjo un enfrentamiento entre dos  hombres de 38 años. La víctima recibió lesiones compatibles con un arma blanca.

Ante la gravedad del cuadro, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital local. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de los profesionales de la salud, se confirmó su fallecimiento cerca de las 21.

Rápida respuesta policial y aprehensión

Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos de la Comisaría Distrito Tercera de Ituzaingó iniciaron un operativo en la zona.

La intervención permitió la rápida localización y aprehensión del presunto autor del ataque.

El sospechoso fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó incomunicado y a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo la agresión. Peritos y personal de la Comisaría Tercera trabajan en la recolección de testimonios y pruebas en el lugar del hecho bajo las directivas del fiscal de turno.

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