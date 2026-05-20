ArteCo 2026 incorporará el Salón Chamamé al circuito oficial de la feria

El Instituto de Cultura informó este miércoles que la feria ArteCo 2026 incorpora el Salón Chamamé, un nuevo espacio que se integrará al circuito oficial del evento y buscará ampliar la participación artística regional.

La feria se desarrollará del 21 al 24 de mayo en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes, mientras que el nuevo espacio funcionará en el Museo del Chamamé, ubicado sobre calle 25 de Mayo.

Un espacio para nuevas voces del arte

Desde la organización explicaron que el Salón Chamamé surge luego de que en esta edición se presentaran 255 proyectos, dejando en evidencia el crecimiento de la escena artística y la imposibilidad física de incluir todas las obras seleccionadas dentro del museo principal.

La nueva propuesta busca dar lugar a producciones que quedaron fuera de la selección central, permitiendo ampliar el recorrido de la feria y sumar nuevas expresiones contemporáneas.

Con curaduría de Cristian Badaró, el espacio formará parte del circuito oficial de ArteCo y será visitado por curadores, coleccionistas y referentes culturales de Argentina, Paraguay y Brasil.

El objetivo es fortalecer el intercambio regional y consolidar el posicionamiento de Corrientes como polo cultural del Nordeste.

Cuándo podrá visitarse

El Salón Chamamé abrirá sus puertas de jueves a domingo, de 14 a 21 horas, durante el desarrollo de ArteCo 2026.

Entre los proyectos y artistas seleccionados para esta edición figuran:

Proyecto Rizomática, Colectivo Raíces (Estela Queirolo y Cristina del Castillo), Las Calles son Nuestras, Jacqueline Fernández, Dragonfly Design, Bicharraka, Coven, We, Pauwes, Romina Ryan, Lia Carvalho, Morada, María Paula Núñez, Juanmasana, Diego Arce, Blessagus, María Lerena, Verso Mal Escrito y Edu Cabrera, entre otros.