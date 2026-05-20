Reciclaje en Corrientes: realizaron una jornada sobre el cuidado ambiental

Se realizó una jornada de reciclaje en Corrientes con el objetivo de concientizar sobre el cuidado ambiental. El encuentro fue organizado por el Gobierno provincial y se llevó adelante este miércoles en la plaza Torrent.

Los ministerios de Coordinación y Salud Pública promovieron la convocatoria por el Día Mundial del Reciclaje (17 de mayo) e implementaron la modalidad de eco canje en el punto verde de la plaza. De esa manera, los ciudadanos entregaron sus materiales, tanto de plásticos como de cartón, a cambio de un presente institucional.

Impulso a la gestión de residuos

La iniciativa busca visibilizar los beneficios de la separación de residuos y consolidar hábitos sustentables en la comunidad correntina. Las acciones forman parte del esquema de trabajo que despliega la Provincia en los diferentes municipios.

"Queremos concientizar sobre la importancia de reciclar por el beneficio ambiental y de la salud", detalló Adrian Ozimek, coordinador del plan provincial Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

El programa recupera los elementos descartados para insertarlos directamente a los circuitos de la industria regional mediante fábricas y cadenas de producción. De esta forma, también se aprovechan los recursos bajo un concepto de economía circular.

Prevención y políticas regionales

La gestión coordinada con los municipios incluye instancias de asesoramiento técnico y capacitaciones adaptadas a cada localidad correntina. Las autoridades diseñan las estrategias públicas según las características y el tipo de desechos de cada región.

El fomento de estas prácticas ambientales impacta de manera directa en los indicadores sanitarios de la población. La correcta disposición de los desperdicios evita la quema de basura y previene la aparición de patologías respiratorias o de la piel.