Corrientes: avanza la reconstrucción de la defensa costera en la playa Islas Malvinas II

La Municipalidad de Corrientes avanza con un plan estratégico de infraestructura centrado en la reconstrucción de la defensa costera de la playa Islas Malvinas II.

El proyecto, orientado a revalorizar los espacios públicos y adaptarlos para el turismo, lo que contempla una intervención de hasta 60 metros. Además, el intendente Polich adelantó mejoras en los desagües pluviales, refulado de arena y la renovación integral de la oferta de sanitarios y servicios esenciales.

Reconstrucción de la defensa en Costanera Sur

Los trabajos actuales se concentran fuertemente en un tramo de la playa Islas Malvinas II, un sector donde la estructura de contención original requería una intervención.

Las cuadrillas operan en una extensión lineal sobre la ribera, ejecutando tareas que reemplazarán las antiguas defensas costeras.

Esta obra no solo busca proteger el paseo superior y la calzada que diariamente utilizan de peatones y automovilistas, sino también otorgarle la máxima utilidad y seguridad a la franja de arena inferior, estabilizando el suelo frente a los repuntes y bajantes del río Paraná.

En el video institucional sobre esta acción, el intendente Polich destaca que, incluso durante los meses de otoño e invierno, con las temperaturas agradables se registran una constante afluencia de vecinos y visitantes que asisten a tomar sol o recrearse con sus mascotas.

Por otro lado, el funcionario detalla que de cara al próximo año la planificación municipal contempla un paquete de reformas estructurales en cada uno de los balnearios públicos de la Capital: