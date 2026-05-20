Corrientes: lanzan el ciclo "Latidos de chamamé"

Con el objetivo de mantener viva la presencia de la música tradicional durante todo el año, el Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura, presentará el ciclo "Latidos de Chamamé" en el Teatro Oficial Juan de Vera.

La propuesta ofrecerá una función exclusiva un viernes al mes con entradas accesibles. La velada inaugural se llevará a cabo el próximo viernes 29 de mayo a las 21 y contará con la actuación estelar del consagrado conjunto Trébol de Ases junto a Gustavo Miqueri.

Presencia constante para la identidad correntina

El coliseo mayor de la provincia se prepara para una temporada donde las raíces musicales de Corrientes tendrán un protagonismo continuo en la agenda oficial.

La iniciativa asume un compromiso directo con la preservación del chamamé, consagrado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, asegurando que los artistas de la región cuenten con un espacio propio de forma regular.

El regreso de los artistas a su casa natal

El diseño de este trayecto contempla la cesión de la sala mayor del teatro para el encuentro mensual entre los referentes del género y su público.

Al respecto, la directora artística del Teatro Vera, Lucía Toledo, destacó el trasfondo de la convocatoria: "La idea es acercar al artista local al Teatro Vera nuevamente, su casa. Se le brinda la sala a los artistas locales del chamamé, a quienes hacen y son parte de nuestra cultura, donde todos los meses se va a poder disfrutar de este ciclo".

Toledo remarcó además la excelente recepción que tuvo la propuesta dentro de la comunidad de músicos y compositores correntinos: "Hay una aceptación muy buena, están muy contentos de poder estar dentro del Teatro, que es la casa de todos los artistas correntinos, y sostener el chamamé a lo largo de todo el año, que no sea solamente durante la Fiesta", concluyó la funcionaria, anticipando que la grilla de los meses venideros se irá revelando de manera progresiva.

Venta de entradas para el debut

Para la noche de apertura con el liderazgo chamamecero de Gustavo Miqueri, la organización informó que las localidades ya se encuentran a la venta.

Los interesados pueden adquirirlas de manera digital a través de la plataforma web weepas.ar.

Asimismo, los tickets se pueden comprar de forma presencial en la boletería del histórico edificio de San Juan 637, en sus horarios habituales de atención al público: de lunes a sábados de 9 a 13 y por la tarde de 17 a 21.