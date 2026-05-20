ArteCo 2026 tendrá cupos por horario: así funcionará el ingreso del publico

El Instituto de Cultura de Corrientes informó este miércoles que la octava edición de ArteCo 2026 que se desarrollará del 21 al 24 de mayo en el Museo de Arte Contemporáneo, será con modalidad de reserva para el público.

Desde la organización aclararon que la entrada continuará siendo libre y gratuita, aunque este año será necesario reservar previamente un código QR para ordenar el acceso y garantizar una circulación más cómoda dentro del espacio.

El ingreso deberá gestionarse a través de: weepas.ar

¿Por qué habrá que sacar un QR para entrar?

Según explicaron desde ArteCo, el sistema fue implementado únicamente para controlar el aforo del museo y mejorar la experiencia de los visitantes, evitando aglomeraciones.

Además, remarcaron que nadie quedará afuera y que el objetivo es facilitar recorridos más organizados durante la feria.

La edición 2026 marcará también una nueva etapa para ArteCo, ya que su realización dentro del Museo de Arte Contemporáneo incorpora una dimensión institucional y patrimonial distinta a la de años anteriores.

Cómo serán los horarios de ingreso

Los turnos estarán divididos por franjas horarias y cada una contará con disponibilidad para 1000 personas:

15 a 16 horas: 1000 ingresos

1000 ingresos 16 a 17 horas: 1000 ingresos

1000 ingresos 17 a 18 horas: 1000 ingresos

1000 ingresos 18 a 19 horas: 1000 ingresos

1000 ingresos 19 a 20 horas: 1000 ingresos

1000 ingresos 20 a 21 horas: 1000 ingresos

Cada visitante deberá seleccionar su horario y gestionar el código correspondiente antes de asistir.

Desde la organización sostuvieron que el sistema busca optimizar la circulación y fortalecer la experiencia dentro de uno de los eventos culturales más importantes del Nordeste argentino.