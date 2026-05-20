Un oso hormiguero gigante reapareció en Brasil tras 130 años y aseguran que viajó desde Corrientes

Un hallazgo científico considerado un verdadero hito para la biodiversidad de América Latina revolucionó a la comunidad ambientalista internacional. Un ejemplar de oso hormiguero gigante fue fotografiado en estado salvaje en el sur de Brasil tras más de un siglo de total extinción oficial en esa región.

De acuerdo con los principales investigadores y especialistas del área, el animal no es nativo de la zona, sino que habría migrado cruzando las fronteras internacionales desde las poblaciones reintroducidas en los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes.

El trascendental descubrimiento tuvo lugar en el Parque Estadual do Espinilho, una reserva protegida ubicada en el estado brasileño de Rio Grande do Sul. Allí, dispositivos de cámaras trampa ocultas captaron las primeras secuencias de imágenes en 130 años que documentan el regreso de la especie a ese territorio fronterizo en condiciones de absoluta libertad.

El "efecto derrame" del milagro del Iberá

La reputada veterinaria e investigadora brasileña Flavia Miranda, máxima autoridad en el estudio de estos mamíferos, explicó que las coordenadas del hallazgo y el patrón de desplazamiento terrestre coinciden de manera directa con la expansión geográfica natural que vienen experimentando los núcleos de ejemplares liberados de forma controlada en el ecosistema correntino durante las últimas dos décadas.

Este fenómeno biológico corona el éxito del ambicioso plan iniciado en el año 2007 por el Gobierno de Corrientes en alianza estratégica con la fundación Rewilding Argentina. Aquella iniciativa se convirtió en el primer programa a nivel global destinado a traer de regreso al oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla) a hábitats donde la acción destructiva del hombre —impulsada por la caza furtiva, los incendios forestales intencionales y el avance de la frontera agropecuaria— los había erradicado por completo.

De animales rescatados a colonizar Sudamérica

La titánica tarea de repoblación comenzó originalmente en la geografía de Colonia Carlos Pellegrini, portal de acceso directo a los Esteros del Iberá. Desde el inicio del programa, más de 110 ejemplares de oso hormiguero gigante fueron reinsertados exitosamente en la naturaleza de la provincia.

Gran parte del plantel de animales reintroducidos provino de rescates de fauna en provincias del norte argentino como:

Chaco

Formosa

Salta

Jujuy

Santiago del Estero

El éxito del proyecto radicó en que las nuevas generaciones ya nacieron directamente en un entorno silvestre y sin contacto humano. En los últimos años, los científicos argentinos habían detectado que varios individuos realizaban travesías autónomas de más de 100 kilómetros desde sus puntos de suelta. La aparición del mamífero en las selvas de Rio Grande do Sul es la prueba fehaciente de que las fronteras políticas no contienen la restauración ecológica del NEA.

Las claves de la tecnología de reinserción

Para garantizar que un animal criado en cautiverio o rescatado sobreviva al rigor del Iberá, el equipo interdisciplinario de biólogos desarrolló un estricto protocolo de adaptación que combinó biotecnología y monitoreo constante:

El protocolo de Rewilding: se estructuró en base a exigentes cuarentenas sanitarias, la construcción de corrales de presuelta en áreas de esteros, asistencia alimentaria temporaria y, fundamentalmente, un exhaustivo sistema de monitoreo satelital continuo mediante collares de transmisión VHF que permiten geolocalizar a los osos en tiempo real.

El oso hormiguero gigante cumple un rol ecosistémico irremplazable como "ingeniero de la naturaleza": su dieta basada en miles de hormigas y termitas diarias regula de forma biológica las plagas de los suelos y su presencia es el mejor termómetro para calificar la excelente salud ambiental de una región. Su regreso a Brasil, impulsado desde las tierras correntinas, abre una nueva era para el conservacionismo global.

*Con información de TN