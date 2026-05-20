Corrientes: Gendarmería secuestró cigarrillos ilegales por $20 millones

Gendarmería Nacional secuestró 13 mil paquetes de cigarrillos de contrabando valuados en $20 millones, en un operativo que estuvo a cargo del Escuadrón 7 "Cabo Misael Pereyra", tras la apertura de encomiendas por orden de la Justicia Federal.

Las cajas habían sido retenidas días atrás durante un control de rutina sobre la Ruta Nacional 14 y al inspeccionar los bultos, el personal constató que se trataba de mercadería de origen extranjero de distintas marcas.

Además, una gran parte de los atados de cigarrillos presentaba estampillas de control fiscal adulteradas para simular su legalidad.Tras el hallazgo, el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Paso de los Libres dispusieron el secuestro inmediato de los productos por infracción al Código Aduanero.Toda la mercadería quedó depositada a disposición de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca).