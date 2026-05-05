Cursos virtuales del CCN: estudiantes y docentes de la Unne tendrán beneficios exclusivos

El Centro Cultural Nordeste (CCN) lanzó su nuevo ciclo de capacitación bajo una modalidad 100% virtual.

Cada propuesta formativa consta de 8 clases con una duración de 2 horas cada una, sumando una carga horaria total de 16 horas.

El dictado se realizará de manera sincrónica a través de la plataforma Zoom, complementado con actividades asincrónicas. El inicio de las clases está programado para el 18 de mayo.

Oferta académica y horarios

La propuesta para este ciclo incluye cuatro áreas específicas:

Lengua de Señas Argentina (Nivel 1): Lunes a las 17:30 hs, a cargo de la Prof. Valeria Delgado.

Fotografía como medio: Miércoles a las 14:30 hs, a cargo del Prof. Luis Schäffer.

Diseño Gráfico para las Artes Visuales: Viernes a las 18:00 hs, a cargo del Prof. Gastón Fortín.

Ceremonial y Protocolo: Viernes a las 19:00 hs, a cargo del Téc. Miguel Oscar López Ayala.

Costos y beneficios para la comunidad universitaria

La inscripción ya se encuentra abierta y requiere un pago único de $60.000. La institución ofrece un esquema de descuentos importantes:

50% de descuento : Para estudiantes de la UNNE e inscriptos a otros talleres del CCN.

25% de descuento: Para docentes y personal no docente de la UNNE.

Informes e inscripción

Para consultas e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3624-422583 o por correo electrónico a [email protected]. También se brinda asistencia a través de las redes sociales oficiales del CCN en Facebook e Instagram.