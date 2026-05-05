Manuel Adorni convocó a una reunión de Gabinete mientras avanza la investigación en su contra

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezará el próximo viernes a las 14 una reunión con ministros en Casa Rosada. La convocatoria se da mientras avanza la causa por enriquecimiento ilícito en su contra.

Tras la declaración del contratista

En paralelo, este lunes declaró en Comodoro Py el arquitecto Matías Tabar, quien participó en la refacción de la casa del funcionario en el country Indio Cuá. El contratista sostuvo que las obras tuvieron un costo de 245 mil dólares.

Según su testimonio, el pago habría sido realizado en efectivo y sin factura. Además, el contratista entregó documentación a la Justicia y puso a disposición su teléfono celular para que se analicen las comunicaciones mantenidas con el jefe de Gabinete.

Los investigadores buscan reconstruir el circuito del dinero y determinar el origen de los fondos utilizados en la obra. En ese marco, también se intenta recuperar mensajes que el propio arquitecto reconoció haber eliminado.

La respuesta del Gobierno

Desde el entorno de Adorni rechazaron el monto señalado por el contratista y aseguraron que no se ajusta a la realidad. También indicaron que se evalúa solicitar una pericia para esclarecer los costos de la refacción.

Fuentes cercanas al funcionario señalaron que el arquitecto se había comprometido a presentar una factura detallada, lo que finalmente no ocurrió. En ese sentido, advirtieron que, si se detectan inconsistencias en la declaración, se avanzará con las acciones legales correspondientes.

Con información de TN.