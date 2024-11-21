Córdoba volvió a eliminar a Regatas y jugará su tercera final consecutiva

Por tercer año consecutivo, Córdoba eliminó a Regatas en las semifinales y accedió a la final del torneo Oficial de básquetbol en la capital correntina.

En la serie decisiva de la Copa Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 2024, Córdoba se medirá con Colón, que viene de eliminar a Juventus (2-0). El primer punto se disputará el martes 26 en el estadio José Jorge Contte del Club de Regatas Corrientes.

Córdoba obtuvo el derecho a jugar la final de la presente temporada al superar a Regatas 78 a 71 en el tercer punto de la serie semifinal.

En los años 2022 y 2023, Córdoba también dejó en el camino en las semifinales a Regatas y en la serie decisiva cayó frente a Hércules.

En el arranque del juego, los dos equipos se mostraron muy efectivos con los tiros de tres puntos para que Córdoba quede al frente del marcador 20 a 17 al finalizar el cuarto inicial.

En el segundo segmento, Regatas tomó el control del partido. Comenzó lastimando con los tiros externos pero también encontró puntos cerca del aro para adelantarse 37 a 32.

Durante los dos últimos cuartos, Córdoba se adueñó del partido. Mejoró la defensa y mantuvo una alta efectividad en el ataque.

En el tercer segmento, el parcial favorable a los conducidos por Gustavo Vega fue 23 a 18, esto le permitió equilibrar las acciones y con el doble final de Lucas Monzón pasó a ganar 55 a 53.

En la recta final, Córdoba aprovechó los robos en primera línea para sumar puntos fáciles, asegurar la victoria y el pasaje a una nueva final.

Juan Cequeira, con 29 puntos, fue el jugador destacado de la semifinal, mientras que Jerónimo Ramírez Acevedo aportó 20 para el triunfo de Córdoba que perdió por lesión a su interno Ricardo Marturet.

En Regatas se destacaron Maximiliano Monzón con 16 puntos, Juan Cruz Ferreyra con 13 y Benjamín Marcó con 12.

La serie final se pondrá en marcha el martes 26 en cancha de Regatas Corrientes, mientras que la revancha se jugará en el mismo estadio el jueves 28.

En tanto que el tercer partido, en caso de ser necesario, todavía no tiene ni fecha, ni sede confirmada.

