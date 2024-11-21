La Batalla del Puente quedó para el chaqueño Pernas

La 14ta. Edición de la Batalla del Puente consagró al chaqueño Edgardo Pernas que se impuso en el combate principal de la velada que se vivió en el Club Básquetbol Córdoba.

La jornada contó con dieciséis peleas, con los mejores exponentes del MMA y el kickboxing de la región y de Paraguay, en uno de los espectáculos de artes marciales mixtas que más creció en la región.

Por el cinturón de la franquicia, el chaqueño Pernas se llevó el triunfo en la última pelea de la velada, donde también se consagraron en MMA Pro a Pablo Flores, a Federico García, Rubén Haurech, Valeria Ibáñez y Ariel González.

“Volvimos a confirmar el crecimiento de nivel en el MMA que puede disfrutarse en el norte argentino. Una velada que dejó buenas sensaciones a futuro”, sentenció Sergio González, ex-luchador y actual organizador de la franquicia.

En la pelea de fondo, Edgardo Pernas (del Dogo Team Chaco) se quedó con la victoria por decisión dividida ante el bellavistense Dionel Sosa (Black Water), en una pelea que tenía en disputa el cinturón de la “Batalla del Puente”, pactada en 61 kilogramos.

Federico García (Dogo Team) fue el ganador por decisión unánime ante Sebastián Benítez (Sukata MMALAB) en la categoría 75 kilogramos; mientras que en su regreso a la jaula, el correntino Rubén “El Vikingo” Haurech (Black Water) fue el vencedor por KOT en el segundo round ante el chaqueño Matías Olguín.

En tanto que en peso de 66 kilogramos, Ariel González (Sukata MMALAB) venció por sumisión en el primer round, al paraguayo Mauricio Noguera (Team Samil), mientras que en uno de los combates femeninos más atrapantes de la noche, Valeria Ibáñez (Black Water) mantuvo su invicto y superó por KOT en el tercer round a la luchadora paraguaya Lorena Ocampo (Team Samil).

Además y como preliminares del programa de peleas de MMA Pro, Gustavo “Pitbull” Bazán (Team Bazán) venció por sumisión en el tercer round al correntino Matías Ribas (Black Water), mientras que el chaqueño Gonzalo Puente (Sukata MMALAB) fue el ganador por decisión dividida ante el correntino Enzo Galeano (Dojo Guerreros), en una pelea pactada en 60 kilogramos.

Y el correntino Pablo “El Niño” Flores (Black Water) venció por KO en el primer round al paraguayo Angel Maidana (Team Samil).

Otras peleas

En la 14ª edición de la Batalla del Puente también se realizaron combates semiprofesionales de MMA, entre ellos, el correntino Javier Torres (Dojo Guerreros) venció a Leonardo Escobar (Team Burgos), por puntos en decisión unánime, en la pelea pactada en 86 kilogramos.

Por su parte, Gonzalo García (Dogo Team) fue el ganador por decisión unánime sobre Marcelo Martínez (Sukata MMALab).

Mientras que Tamara Torres (Barrios Competiciones) se llevó la victoria ante la correntina Oriana Romero (Black Water), en el combate semiprofesional dentro de los 54 kilogramos.

Kick semiprofesional

Otros combates que animaron la noche en el Club Córdoba, fueron las peleas de kickboxing semiprofesional, reuniendo a los mejores exponentes de la región en este momento en las distintas disciplinas.

El chaqueño Matías Roldán (MMALab) fue el ganador por decisión dividida sobre el correntino Iván Pruyas (Dojo Guerreros), en una pelea pautada en 56 kgs.

Y en peso pesado del kick-semiprofesional, Héctor Ibarra (112 kilogramos y de Gorila Competiciones) venció por KOT a Rodrigo Bruzzo (114 kgs).

Por otro lado, la correntina Yanela Alarcón (Corrales Kick Center) superó en fallo unánime a Jeniffer Gómez (Cobra Kai).

En otros combates de kickboxing y en duelo de correntinos, Abel Giménez (Corrales Kick Center) fue el ganador por fallo unánime ante Fernando Rotschtein (Dojo Guerreros).

Y Matilde López (de Corrales Kick Center) le ganó por puntos en fallo por decisión unánime a Luciana Galarza (Keki Team).