River perdió en el final y quedó lejos en la lucha por el título

River cayó derrotado este jueves e como visitante 2 a 1 ante Independiente Rivadavia en un partido correspondiente a la vigésimo tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), disputado en el estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza.

Los goles para los locales los convirtieron Sebastián Villa, a los 7 minutos del primer tiempo, y Ezequiel Ham, a los 54 minutos de la segunda parte, mientras que Facundo Colidió marcó para la visita, de penal, a los 39 minutos de la primera etapa.

Los jugadores de River Plate fueron en busca de Sebastián Villa luego del agónico gol mendocino. Lo acusaron de provocarlos. González Pírez intentó agredir al ex delantero de Boca Juniors, quien apuró su salida a los camarines. Al mismo tiempo, hubo una trifulca entre ambos planteles en el campo de juego, pero los dos cuerpos técnicos intercedieron para calmar los ánimos. Las peleas y discusiones continuaron en la cancha de básquet que desemboca al sector de vestuarios.

Sebastián Villa logró la ventaja inicial a los siete minutos del primer tiempo y Facundo Colidio lo empató, de penal, a los 39' de la misma etapa. Cuando todo parecía que iba a terminar en empate, con una gran actuación de Franco Armani, con tapadas notables, llegó una jugada personal estupenda del colombiano, quien picó en velocidad y lanzó el centro atrás, para que Ezequiel Ham logre el gol del triunfo a los 54 minutos. Esta derrota lo alejó por completo al Millonario por la pelea de la Liga Profesional y quedó a ocho puntos de la cima, en poder de Vélez Sarsfield.

Con este resultado y cuando restan 4 fechas para terminar el torneo, River Plate quedó con 36 puntos a 8 del único puntero, Vélez.

Ganó el Rojo

Independiente le ganó por 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata como local y se mantiene entre los últimos clasificados a la Copa Sudamericana.

Con el único tanto del defensor Joaquín Laso a los 41 minutos del primer tiempo, Independiente tuvo varias oportunidades de aumentar la brecha en el resultado sin embargo le costó mucho romper el fondo de la visita, pero pudo quedarse con los tres puntos en Avellaneda.

Por su parte, Talleres de Córdoba venció como local a Sarmiento de Junín 2 a 0 con goles de Juan Rodríguez y Federico Girotti.

Mientras que, también en la última jornada de la fecha 23, Barracas Central y Belgrano igualaron en 1 tanto. Para el equipo bonaerense marcó Facundo Bruera y el cordobés lo hizo Franco Jara.