Nordeste conoce sus rivales para el Seven de la República

El 40° Seven de la República y el 8° Seven Femenino de la República se jugarán en Paraná el 7 y 8 de noviembre. El seleccionado masculino de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) integrará la Zona 4 junto a Uruguay, Cuyo y San Juan. Todavía no se dio a conocer detalles (grupos y fixture) del certamen femenino.

La tradicional competencia de juego reducido es organizada por la Unión Entrerriana con el soporte de la Unión Argentina de Rugby y tendrá como sedes la sección El Plumazo del Club Atlético Estudiantes y la sede Tortuguita del Paraná Rowing Club, ambas instituciones ubicadas en el ingreso a la capital entrerriana.

Nordeste integra la nómina de 16 equipos que están en la zona Campeonato y, de acuerdo a las ubicaciones del 2023, se conformaron los grupos para la nueva edición.

El equipo que conduce técnicamente Maximiliano Freschi se quedó con la Copa de Bronce en el 2023, noveno puesto, al superar a Rosario (14 a 10) enla final.

En la última edición, Buenos Aires se quedó con toda la gloria, al doblegar en el cotejo decisivo a Entre Ríos por 26-5

Los grupos para la edición 40º del Seven de la República quedaron conformados de esta forma:

Campeonato

Zona 1: Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Alto Valle.

Zona 2: Entre Ríos, Tucumán, Mar del Plata y Tierra del Fuego.

Zona 3: Salta, Rosario, Santa Fe y Misiones.

Zona 4: Uruguay, Nordeste, Cuyo y San Juan.

Ascenso

Zona 5: Sur, Andina, San Luis y Lagos.

Zona 6: Oeste, Paraguay, Austral y Chubut.

El debut de Nordeste será el sábado 7 a las 11 contra San Juan. Ese mismo día, a partir de las 18 jugará contra Cuyo y a las 20.20 se medirá con Uruguay.

El primero del grupo avanzará a las semifinales de la Copa de Oro, el segundo a las de Plata, el tercero a las de Bronce y el cuarto a las Posicionamiento.

En los primeros cruces eliminatorios, previstos para el domingo 8, la zona 4 se cruzará con la zona 1.

