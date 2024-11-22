Los Pumas cierran el año en Francia

Este viernes, desde las 17:10, Los Pumas se medirán con Francia en el Stade de France en lo que será el último partido de la ventana de noviembre, y del año. Con 6 victorias y 5 derrotas, los dirigidos por Felipe Contepomi buscarán seguir en este camino de construcción y cerrar el 2024 de la mejor manera.

La última visita de Los Pumas al mítico Stade de France se dio el año pasado en el Mundial de Francia, cuando enfrentaron a los All Blacks en las semifinales y a Inglaterra en la definición por el tercer puesto. Ante los franceses, el último registro en este estadio fue en noviembre de 2021 con derrota por 29-20; mientras que la última victoria ante Les Bleus en París se dio en el 2014, cuando Los Pumas se impusieron por 18-13.

Francia llega a este encuentro tras vencer a Japón por 52-12 y a los All Blacks por 30-29; mientras que Los Pumas vencieron a Italia por 50-18 y cayeron ante Irlanda por 22-19.

Una de las principales novedades para esta última semana de concentración en París, fueron los regresos de Marcos Kremer y Mateo Carreras al equipo. El entrerriano había disputado 8 encuentros en el año con el equipo, todos comenzando de titular, mientras que el tucumano lo había hecho en 9 oportunidades, también siempre dentro del XV inicial. Carreras, junto con Juan Cruz Mallía, sumaron 5 tries en el año y son los que más apoyaron hasta el momento.

Gonzalo García será el medio scrum titular, en la única variante que presentará en su formación titular Argentina respecto al partido contra Irlanda.