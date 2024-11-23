Racing busca su cuarto título internacional

Racing quiere coronarse como campeón en Paraguay y se enfrentará este sábado a Cruzeiro de Brasil por la final de la Copa Sudamericana 2024.

El encuentro será en el estadio La Nueva Olla de Asunción desde las 17, con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich. El encuentro será transmitido por la señal deportiva ESPN.

Racing buscará conquistar su cuarto título internacional en el séptimo partido definitorio que disputa en la era profesional.

Racing llega a este encuentro tras derrotar por 2-1 a Corinthians de Brasil en las semifinales del torneo con dos goles del colombiano Juan Fernando Quintero.

El elenco de Gustavo Costas buscará ser campeón tras 36 años sin conquistar un título internacional. La última vuelta olímpica la dio el 17 de septiembre de 1988 por la Supercopa Sudamericana, en donde el actual técnico de la “Academia”, Gustavo Costas, formó parte del equipo titular y el rival fue Cruzeiro.

En relación al equipo que se enfrentó a Corinthians, el técnico no realizaría variantes y pondría el mismo once que disputó la semifinal de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Cruzeiro llega de eliminar a Lanús por 1-0, con gol del delantero Kaio Jorge, en las semifinales de la competencia.

El entrenador Fernando Diniz Silva cuenta con una sola incertidumbre en relación al once inicial, donde los centrocampistas Walace y Lucas Silva pelean por quedarse con un lugar en el equipo.

Probables formaciones

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba y Marlon; Walace (Lucas Silva), Lucas Romero y Matheus Henrique; Matheus Pereira, Gabriel Verón y Kaio Jorge. DT: Fernando Diniz Silva.