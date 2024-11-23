Huracán reaccionó y goleó a Belgrano de Quitilipi

Una importante ventaja logró Huracán Corrientes en el partido de ida por la segunda fase de la Región Litoral Norte del Regional Federal Amateur de Fútbol.

En el estadio José Antonio Romero Feris ubicado en el barrio Berón de Astrada, este sábado, el Azulgrana superó a Belgrano de Quitilipi, Chaco, 4 a 1.

La revancha, donde se definirá el pasaje a la tercera fase, se disputará el próximo fin de semana en el interior chaqueño.

El equipo conducido técnicamente por Alfredo Villegas dominó durante los 90 minutos, pero en el primer tiempo le costó romper el cerco defensivo que propuso la visita.

Además, a los 16 minutos, Belgrano aprovechó al máximo uno de sus únicos avances y abrió el marcador. Un pelotazo largo, sorprendió a los centrales, Ramón Robledo tomó la pelota, eludió al arquero y marcó el primer gol del partido.

Con la ventaja a su favor, Belgrano se replegó más, intentó defenderse y se olvidó de atacar. Nelson Fernández y los palos, le permitieron mantenerse arriba en el marcador.

Huracán mantuvo el protagonismo central y generó varias situaciones para convertir. De tanto insistir, en el minuto 42, llegó la paridad. Juan Javier Romero fue habilitado por izquierda, ingresó al área y de zurda superó al arquero visitante.

El complemento fue todo de Huracán. Atacó y tuvo contundencia frente a un rival que mostró muchas falencias.

A los 12 minutos, Julio Montero, después de una habilitación de Germán Strillevsky, sacó un soberbio remate desde afuera del área y puso el 2 a 1.

El tercero llegó de contraataque a los 20. La jugada comenzó con un saque largo del arquero Brian Ruiz Díaz y la definición fue de Erick Mateo.

Mientras que el cuarto gol fue otra contra a los 26. La jugada parecía diluirse por unos rebotes dentro del área, pero por la izquierda apareció solo Strillevsky para empujar la pelota al fondo del arco.

San Lorenzo

El partido de ida correspondiente a la segunda fase de la Región Litoral Norte entre San Lorenzo de Monte Caseros y La Cantera de Posadas se jugará este domingo, en la capital misionera, desde las 17.

También se enfrentarán Municipal de La Leonesa y Talleres de Clorinda