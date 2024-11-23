Huracán enfrenta a Boca en la búsqueda de la punta

Huracán, en su cancha, irá en busca del liderazgo ante un Boca que quiere asegurarse un lugar en la Copa Libertadores 2025 en el marco de la vigésimo cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó este sábado a las 21.45, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.

Huracán llega a este encuentro tras caer 4-2 ante Atlético Tucumán en el estadio Monumental Presidente José Fierro por la fecha anterior del torneo local. En la tabla de posiciones se ubica segundo con 42 puntos, un escalón debajo de Vélez que acumula 44 unidades.

El entrenador Frank Kudelka volverá a contar con el arquero ecuatoriano Hernán Galindez, quien se encontraba disputando la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, y el mediocampista chileno Rodrigo Echeverría.

Por su parte, Boca viene de conseguir su tercera victoria consecutiva y busca sumar de a tres para llegar a los puestos de Copa Libertadores en la tabla anual, en donde se encuentra a cuatro puntos de River, quien ocupa el último lugar de clasificación.

El técnico Fernando Gago recuperará al lateral Luis Advincula, quien vistió la camiseta de Perú en la doble fecha de Eliminatoria, y al uruguayo Marcelo Saracchi. A su vez, el delantero Edinson Cavani podría volver a la titularidad luego de que el entrenador lo dejara en el banco de suplente ante el “Tatengue” por llegar tarde a la charla técnica previa al partido.

La jornada sabatina se abrirá a las 19.30 con el partido que sostendrán Tigre (29) e Instituto (32) en Victoria.