Córdoba y Colón ponen en marcha la definición del Cuadrangular Final

La temporada 2024 del básquetbol capitalino comenzará a definir a su campeón este martes cuando se enfrenten Córdoba y Colón.

El partido se jugará desde las 21.30 en el estadio José Jorge Contte del Club de Regatas Corrientes y corresponde al primer punto de la serie final prevista al mejor de tres cotejos.

Para Córdoba será su tercera final consecutiva en la Copa Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, en tanto que Colón regresa a la definición después de tres temporadas.

En los años 2022 y 2023, Hércules le ganó la final a Córdoba.

Colón logró el título oficial en el 2018 cuando superó a Alvar, en tanto que durante las temporadas 2019 y 2021, el equipo violeta perdió las finales contra San Martín y Regatas, respectivamente. En tanto que

El equipo que tiene como entrenador a Gustavo Vega fue el mejor de la fase regular y en semifinales eliminó, por tercer año consecutivo a Regatas Corrientes 2 a 1.

En tanto que los conducidos por Horacio Brun fueron terceros en la primera etapa y en semifinales dejaron en el camino a Juventus 2 a 0.

En el choque de la fase regular el triunfo fue para Córdoba 93 a 75 con 26 puntos de Lucas Monzón, 22 de Juan Cequeira y 16 de Jerónimo Ramírez. En Colón se destacaron Emilio Vallejos y Valentino Jordan con 18 puntos cada uno.

Programación

La serie final del torneo Oficial de primera división en el básquetbol capitalino se diagramó a tres partidos.

Juego 1 - Martes 16

Cancha de Regatas: 21.30 Córdoba vs. Colón

Juego 2 - Jueves 28

Cancha de Regatas: 21.30 Colón vs. Córdoba.

En caso de ser necesario un tercer partido, se determinará fecha y sede del mismo.



