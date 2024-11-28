Corrientes cosechó 47 medallas en el Nacional de pesas

El Gimnasio Municipal N°1 “Padre Videla” de Bariloche fue el escenario para la destacada actuación de Corrientes en el Campeonato Nacional Absoluto de la República Argentina de levantamiento olímpico de pesas.

La delegación correntina cosechó 47 medallas, de las cuales 20 fueron de oro. La producción de los chicos y chicas de la provincia se completó con 21 medallas de plata y 6 de bronce.

El certamen contó con la participación de 234 pesistas que llegaron hasta la provincia de Río Negro para competir en las diferentes categorías que tuvo el certamen argentino, con el cual se cerró el año competitivo.

En el torneo nacional estuvieron representantes de toda la Patagonia, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Buenos Aires y Mendoza, en tanto que como invitados llegaron delegaciones de Paraguay y Brasil lo que le dio carácter internacional al evento.

La delegación de Corrientes contó con 13 atletas bajo la conducción del profesor Marcelo Fernández, Mónica Morales y Sebastián Villagra.

Los atletas correntinos forman del proyecto articulado entre Corrientes Pesas y el Colegio Manuel Vicente Figuerero vinculados por un programa deportivo y educativo del Ministerio de Educación de la Provincia. Varios de los deportistas compitieron en diferentes categorías y siempre fueron protagonistas.

“En el evento, sólo participarán los mejores atletas de nuestra provincia, con un alto grado de probabilidad de subirse al podio, ya que muchos de ellos integran la Selección Argentina”, resaltó un confiado Fernández antes de viajar a Bariloche.

Los resultados más importantes para la delegación correntina estuvieron dados por Jonatan Leyes que ratificó su dominio en la categoría absoluto hasta 67 kg y se quedó con el primer puesto en arranque, envión y en total.

En tanto que Martina Giménez ganó seis medallas en Sub 20 y Absoluto hasta 64 kg. Se impuso en las modalidades arranque y envión y también se quedó con el total en las dos categorías.

Otra de las pesistas destacada fue Valentina Cabral que compitió en Sub 17, Sub 20 y Absoluto hasta 64 kg. Se consagró campeona nacional en Sub 17, sub campeona en Sub 20 y tercera en Absoluto, logrando 9 medallas en el torneo.

Por su parte, Agustina Álvarez, en absoluto hasta 55kg, también logró los primeros puestos en arranque, envión y total.

Nathaniel Villalba Pannunzio, hasta 67 kg, quedó segundo en el arranque , primero en el envión y primero en el total de la categoría Sub 15, mientras que fue segundo en envión y tercero en el total de la división Sub 17.

Mauricio Mareco triunfó en arranque, envión y total en la categoría Sub 15 hasta 73 kg.

Además, Domingo Meza se consagró sub campeón nacional en las categorías Sub 20 y Absoluto hasta 61 kg, al conseguir la medalla de plata en arranque, envión y total.

Manuel Meza en Sub 17 hasta 81 kg. y Agostina Cabral en Sub 20 hasta 55 kg. consiguieron el segundo puesto en arranque, envión y total.

En tanto que Gustavo Duarte (hasta 73 kg.) fue segundo en Sub 17, ganó arranque, envión y total, y quedó tercero en el total de Sub 20 (segundo en arranque y tercero en envión).

También fueron parte de la delegación Bautista Abascal (Sub 15 hasta 61 kg), Agustín Otaño (Absoluto hasta 81 kg) y Ariel Mora (absoluto hasta 81 kg).

Para cerrar el años, Corrientes Pesas realizará un torneo interno en el Colegio Figuerero y luego comenzará la preparación para un 2025 cargado de competencias nacionales e internacionales.

“Muy contentos de poder representar a Corrientes una vez más en un Nacional Absoluto Federativo. Desde Corrientes Pesas queremos dar las gracias a las autoridades provinciales, al Gustavo Valdés, al Secretario Jorge Terrile y al Gobierno de la Provincia”, enfatizó Fernández.