River visita a Estudiantes con la obligación de ganar para mantener la ilusión

River, que aún cuenta con chances de pelear la Liga Profesional, visitará a Estudiantes de La Plata con la obligación de obtener un triunfo que le permita mantener la ilusión de quedarse con el título en el marco de la vigésimo quinta fecha.

El encuentro de este viernes será en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata desde las 21 con el arbitraje de Ariel Penel.

River tiene 36 puntos, está a nueve de Vélez, pero adeuda el encuentro con San Lorenzo por la fecha 24 que se jugará el miércoles 4 de diciembre.

En su última presentación, el Millonario cayó como visitante ante Independiente Rivadavia de Mendoza por 2-1. Ante ello, Marcelo Gallardo buscará alternativas en el equipo para volver al triunfo y no despedirse de forma definitiva de la lucha por la Liga Profesional.

Para este encuentro, tendrá varias bajas, ya que Leandro González Pírez fue expulsado ante el equipo mendocino, mientras que Claudio Echeverri sufrió una lesión muscular en el mencionado partido. Además, se encuentran entre algodones como Germán Pezzella y Marcos Acuña.

Por su parte, Estudiantes de La Plata, ya clasificado a la Copa Libertadores 2025 por haberse consagrado campeón de la Copa de la Liga de este año, se ubica en la decimocuarta posición con 31 puntos, viene de igualar 1 a 1 ante Rosario Central y Eduardo Domínguez no definió el equipo.

San Lorenzo - Belgrano

San Lorenzo recibirá este viernes a Belgrano de Córdoba, en el Bajo Flores, con la premisa de obtener un resultado favorable que le permita mantener las ilusiones de pelear la clasificación a las copas.

El encuentro será en el estadio Pedro Bidegain desde las 19 con el arbitraje de Sebastián Zunino.



