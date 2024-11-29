San Patricio recibe al Seven Oficial de la URNE

El Seven Oficial de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) se vivirá este sábado en cancha de San Patricio. El torneo contará con la participación de ocho clubes, algunos de los cuales presentarán varios equipos.

El campeón defensor, Taraguy, integrará la zona B junto a Sixty A y Abipones de Juan José Castelli.

El equipo principal de San Patricio está en la zona A donde tendrá como rivales a Curne B y Sixty C.

En la zona C estarán Curne A, San Patricio B y Aguará de Formosa, mientras que Aranduroga integrará la zona D junto a Regatas Resistencia y Sixty B.

En la etapa clasificatoria, que dará inicio a las 13, jugarán todos contra todos a una rueda. El primero de cada grupo avanzará a las semifinales por la Copa de Oro, los segundos disputarán la misma instancia en la Copa de Plata y los terceros avanzarán a la Copa de Bronce. La final de la Copa de Oro está programada para las 18.10.

En forma paralela se desarrollará el Seven XXL con la participación de San Patricio, Aranduroga con dos equipos, Taraguy y un Combinado XXL.